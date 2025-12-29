No es solo mareo: qué es el estrés térmico por el calor y cómo darte cuenta que estás pasando por uno

La última semana del 2025 será la más calurosa de todo el año en el país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A solo unas horas de recibir al 2026, los argentinos se enfrentan a una ola de calor agobiante que requiere tomar ciertos cuidados. Dado que para el 31 de diciembre se espera que la térmica llegue a los 40°C, especialistas recomiendan tener en cuenta algunos conceptos como el de estrés térmico.

De acuerdo con el sitio web Mayo Clinic, esta condición afecta a las personas cuando las temperaturas son muy elevadas y el cuerpo no puede procesarlo. Como el ambiente se vuelve tan cálido, el organismo lo percibe pero, en ese momento, es incapaz de regular la propia temperatura corporal.

Los principales síntomas del estrés térmico son:

Piel fría y húmeda

Mareos y dolor de cabeza

Cansancio intenso

Calambres musculares

Náuseas y vómitos

Personas con esta condición también pueden presentar sudoración extrema o, por el contrario, ausencia de la mismo. Cabe destacar que el estrés térmico empeora cuando la humedad incrementa, algo muy común en Buenos Aires.

Más allá de que la ola de calor afecta a toda la población, adultos mayores, bebés, niños, embarazadas y pacientes con enfermedades preexistentes se encuentran en el grupo de riesgo. Por tal motivo, se les aconseja especial cuidado al exponerse al aire libre. Las recomendaciones van desde hidratarse correctamente, usar ropa clara y liviana y tratar de estar en lugares ventilados.

Cómo seguirá el clima en los próximos días en Buenos Aires

Para el martes 30 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 26°C y una máxima de 37°C con el cielo parcialmente nublado durante todo el día. El último día del año, el 31 de diciembre, se vislumbra como el más caluroso de todo el 2025. El organismo nacional informó una mínima de 27°C y una máxima 38°C, pero con una sensación térmica que llegaría a los 40°C.

La buena noticia es que el jueves 1 de enero de 2026 la temperatura comenzaría a bajar con una mínima de 19°C y una máxima de 30°C. En tanto, el viernes 2 de enero, la temperatura oscilaría entre los 19°C y los 28°C.