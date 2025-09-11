Los 7 beneficios de tomar una taza de café, según expertos

En los últimos años, el café se ha transformado en una de las infusiones más elegidas por las y los argentinos, independientemente de los beneficios que trae para la salud. Pocas veces se habla de las propiedades que componen este recurso, que en su justa medida, aportan bienestar y mejoran condiciones.

El consumo de café ha crecido tanto que incluso se han puesto de moda los café de especialidad y se han reconocido públicamente a más baristas y especialistas. Por sus propiedades estimulantes y antioxidantes, es una infusión que tiene la capacidad de mejorar el rendimiento físico y cognitivo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reconoció oficialmente a la infusión como una bebida saludable, basados en estudios científicos que demuestran los beneficios del café cuando se consume sin azúcares ni aditivos.

Propiedades y beneficios del café

La cafeína presente en su composición estimula el sistema nervioso central, aumentando el estado de alerta, la concentración y reduciendo la fatiga. También es antioxidante porque es rico en ácidos clorogénicos y polifenoles, que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el daño oxidativo. Pueden además contribuir a la prevención de enfermedades.



Puede mejorar la salud cerebral, su función cognitiva y la memoria, y puede reducir el riesgo de presentar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.



El café sin lugar a dudas mejora el estado de ánimo . La cafeína puede influir en la liberación de neurotransmisores como la dopamina, lo que contribuye de manera directa en una mejora del estado de ánimo y en una reducción del riesgo a la depresión.



La cafeína tiene también un efecto termogénico. Puede aumentar ligeramente la temperatura corporal favoreciendo la quema de calorías y a través de ello la pérdida de peso.



La infusión aporta nutrientes. El café contiene minerales y vitaminas del grupo B, potasio y magnesio.



Un evento para las y los amantes del café

"Exigí Buen Café" es una feria internacional de café que reúne compradores y proveedores de todo el mundo, baristas de toda la región y cafeteras y cafeteros de todas las edades.

Si sos amante del café y tenés ganas de conocer productos de todo el mundo, aprender a prepararlo de la mejor manera y degustar sabores de manera ilimitada este evento puede ser lo que estás buscando.

Se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, en el predio de La Rural, el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre. Ambos días, de 10 a 21, habrá un concurso nacional de baristas, sorteos, art coffee en vivo y charlas para todo público sobre tendencias de producción, consumo, negocios y tecnología.

El abono por los dos días tiene un valor de $28.000. Cada jornada, $18.000.