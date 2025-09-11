Los 7 beneficios de tomar una taza de café, según expertos

En los últimos años, el café se ha transformado en una de las infusiones más elegidas por las y los argentinos, independientemente de los beneficios que trae para la salud. Pocas veces se habla de las propiedades que componen este recurso, que en su justa medida, aportan bienestar y mejoran condiciones.
El consumo de café ha crecido tanto que incluso se han puesto de moda los café de especialidad y se han reconocido públicamente a más baristas y especialistas. Por sus propiedades estimulantes y antioxidantes, es una infusión que tiene la capacidad de mejorar el rendimiento físico y cognitivo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reconoció oficialmente a la infusión como una bebida saludable, basados en estudios científicos que demuestran los beneficios del café cuando se consume sin azúcares ni aditivos.
Propiedades y beneficios del café
- El café es un estimulante natural. La cafeína presente en su composición estimula el sistema nervioso central, aumentando el estado de alerta, la concentración y reduciendo la fatiga.
- También es antioxidante porque es rico en ácidos clorogénicos y polifenoles, que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el daño oxidativo. Pueden además contribuir a la prevención de enfermedades.
- El café mejora el rendimiento físico porque la cafeína puede ayudar a aumentar la resistencia, reducir la fatiga y mejorar la utilización de grasas como fuente de energía.
- Puede mejorar la salud cerebral, su función cognitiva y la memoria, y puede reducir el riesgo de presentar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.
- El café sin lugar a dudas mejora el estado de ánimo. La cafeína puede influir en la liberación de neurotransmisores como la dopamina, lo que contribuye de manera directa en una mejora del estado de ánimo y en una reducción del riesgo a la depresión.
- La cafeína tiene también un efecto termogénico. Puede aumentar ligeramente la temperatura corporal favoreciendo la quema de calorías y a través de ello la pérdida de peso.
- La infusión aporta nutrientes. El café contiene minerales y vitaminas del grupo B, potasio y magnesio.
MÁS INFO
Un evento para las y los amantes del café
"Exigí Buen Café" es una feria internacional de café que reúne compradores y proveedores de todo el mundo, baristas de toda la región y cafeteras y cafeteros de todas las edades.
Si sos amante del café y tenés ganas de conocer productos de todo el mundo, aprender a prepararlo de la mejor manera y degustar sabores de manera ilimitada este evento puede ser lo que estás buscando.
Se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, en el predio de La Rural, el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre. Ambos días, de 10 a 21, habrá un concurso nacional de baristas, sorteos, art coffee en vivo y charlas para todo público sobre tendencias de producción, consumo, negocios y tecnología.
El abono por los dos días tiene un valor de $28.000. Cada jornada, $18.000.