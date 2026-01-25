Este el fruto que deberías comer para fortalecer los músculos, según los expertos

Al pasar los años el cuerpo comienza a debilitarse y perder masa muscular como proceso completamente natural por la vejez. La pérdida de la fuerza y masa muscular suele traducirse en mayor dificultad pasa moverse. Sin embargo hay algo que se puede incorporar en la dieta para fortalecer los músculos: las ciruelas pasas.

Por qué sumar las ciruelas pasas a tu alimentación: los beneficios

A partir de los 50 años las personas suelen experimentar la sarcopenia, una afección que se caracteriza por la pérdida de la masa muscular, fuerza y funcionamiento de los músculos en los adultos mayores. Sin embargo, los expertos remarcan que hay ciertos hábitos de alimentación que pueden retrasar sus efectos.

Las ciruelas en pasas tienen un alto contenido de fibra soluble, sorbitol, Vitamina K, magnesio y boro, entre otros beneficios

Según los especialistas de IDIM, el instituto dependiente de la UBA-CONICET, la sarcopenia se puede revertir "mediante ejercicios de resistencia física y dieta con contenido proteico y administración de vitamina D para mantener huesos saludables".

En ese sentido, una de las grandes claves es la ciruela pasa, un fruto seco que se caracteriza por aportar:

Un alto contenido de fibra soluble y sorbitol: que favorece el tránsito intestinal y la digestión

que favorece el tránsito intestinal y la digestión Vitamina K , magnesio y boro: son nutrientes esenciales para la formación y el mantenimiento de huesos fuertes

, y son nutrientes esenciales para la formación y el mantenimiento de huesos fuertes Polifenoles: antioxidantes que combaten el estrés oxidativo de las células

¿Cómo incorporar las ciruelas pasas a tu dieta?

Las ciruelas pasas se pueden consumir en diferentes momentos del día, ya que sumarlas a la alimentación es bastante fácil. Su sabor dulce se puede aprovechar para endulzar batidos, especialmente los proteicos, también se puede incorporar, por ejemplo, como mermelada casera en el desayuno o la merienda, ya sea con las tostadas o solas.

Su sabor también las vuelve ideales para preparaciones saladas con, por ejemplo, carne de cordero, res o cerdo. Se trata de platos que combinan muy bien con lo dulce y sus proteínas se pueden aprovechar al máximo.

Las ciruelas pasas se pueden incorporar en comidas dulces, pero también en platos salados

Sin embargo, además de incorporar este fruto, es clave consultar con un profesional de la salud y contemplar que a la alimentación equilibrada se debe sumar la actividad física continúa. Especialmente en adultos mayores para que estos mantengan la movilidad y fortalezcan sus músculos, mejorando su calidad de vida y autonomía.