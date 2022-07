El Gobierno promulgó las leyes de VIH, hepatitis virales, muerte súbita y Oncopediatría

La promulgación se dio en la Casa Rosada, con la presencia del presidente y la ministra de Salud, Vizzotti. "Nunca una pelea justifica la resignación de un derecho", sostuvo el Presidente.

Con un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández anunció junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la promulgación de la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y también la de Oncopediatría luego de su aprobación por parte del Congreso Nacional en lo que va del año vigente. Durante la jornada también Vizzotti junto a su par de Ciencia y Tecnolgía, Daniel Filmus, promulgaron la ley 27.159 (muerte súbita).

Tras dicha promulgación, el Presidente expresó: "Nunca una pelea justifica la resignación de un derecho, por más dura y difícil que sea. Este avance se da en un momento particularmente difícil, nos ha pasado de todo como humanidad. Una pandemia muy cruel, que no sabemos cuántas vidas nos llevó y la guerra, que vuelve a hacer todo más difícil".

Asimismo, en esa línea, Alberto Fernández manifestó: "Ninguna pelea puede darse resignando derechos de otro y yo siento que si quieren probar nuestra templanza, la van a probar; quieren probar nuestra fuerza, la van a probar; y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar en lo que estamos haciendo". Y reafirmó: "Invítennos a todas las peleas que quieran ninguna van a ser a costa de derechos de la gente. Se está garantizando la vida plena de los que tienen que enfrentar la enfermedad".

Ley de VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis

La Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) pasará a reemplazar la 23.978, sancionada en agosto de 1990. No es una actualización de una vieja normativa, sino que a través de ella se busca presentar nuevas ventajas que no quedaban reflejadas a causa de su antigüedad. La diputada Carolina Gaillard, autora del proyecto, remarcó que se trata de una ley con "mirada interdisciplinaria, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género", habiendo generado un gran consenso entre las fuerzas políticas.

Al mismo tiempo, celebró el trabajo articulado entre organizaciones, redes de personas con VIH, organismos estatales y las comisiones de la Cámara de Diputados. "Esto es el resultado de una lucha que empezaron hace muchos años las primeras víctimas del SIDA y que siguieron las asociaciones civiles y que pudieron encontrar en la política la coincidencia necesaria para resolver el problema de los que padecen la necesidad", manifestó el presidente Alberto Fernández.

Entre las garantías de derechos sociales a personas con VIH se destacan: la jubilación a los 50 años y la pensión no contributiva a quienes no tengan trabajo en relación de dependiencia.

Sobre la legislación de Hepatitis Virales y Tuberculosis, el jefe de Estado subrayó: "Se busca algo más que socorrer al pequeño: se trata de hacer más llevadera la situación de los padres y estar al lado acompañándolos en cuestiones laborales, médicas para ir en socorro de esos pequeños". Y sentenció: "El Estado está para esto, para igualar las condiciones en donde se desigualan y que nadie tenga que pasar por esto a la intemperie porque no pueda para pagar la medicina prepaga o un tratamiento médico".

Ley de Oncopediatría

La Ley de Oncopediatría obliga a las obras sociales y prepagas a dar una cobertura total para la atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer y al Estado Nacional a dar una asistencia a económica a las familias. A través de ella, se crea un Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer con el objetivo de reducir la morbimortalidad por dicha enfermedad y garantizar derechos fundamentales para quienes la padecen y a su entorno.

Sobre esto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, manifestó: "El 80% de los niños que tiene cáncer se atienden en el sector público y esta ley va a beneficiar a muchas personas: a adolescentes de entre 15 y 18 va a estar claro que tienen cobertura porque la ley especifica que hasta los 18 años, va a beneficiar a dos mil niños y a sus familias". Y concluyó: "Es un día muy importante en el que se concretan muchas luchas".

A través de sus redes sociales, el Presidente señaló: "Para las niñas, niños y adolescentes que padecen una enfermedad oncológica, un régimen de protección integral que también incluye a sus familias". Y sentenció: "Continuaremos ampliando derechos con la convicción de que así es como se construye una mejor Argentina".

Ley de Muerte Súbita

La ministra de Salud, Carla Vizzotti y su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, presentaron durante la jornada del viernes, en el Polo Científico Tecnológico, la reglamentación de la Ley 27.159 de prevención integral de la muerte súbita. Fue sancionada durante el año 2015 y tiene como principal objetivo regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

Frente a esto, Filmus resaltó: "No hubiera sido posible sin la articulación entre el Estado y la sociedad civil, un Estado para responder necesidades. Estábamos esperando la reglamentación de esta ley para ponerla en marcha en todo el país y requiere mucho trabajo de capacitación en escuelas e instituciones". Y concluyó: "Es la decisión de un gobierno que se pone a la cabeza en los temas de salud de su población".

Por su parte, la ministra Vizzotti reconoció: "Esta reglamentación era una deuda del Estado, pero estamos acá para cumplirla, para implementarla y ponerle muchísima fuerza para que cada vez más personas accedan a la reanimación cardiopulmonar cuando lo necesiten y para que cada vez en más lugares haya desfibrilador automático externo para poder proveer esa atención que es tan relevante". Además resaltó la importancia de avanzar en todas las provincias y trabajar a la par con el Consejo Federal de Salud.

Quien también dijo presente fue Malena Galmarini, presidenta de AySA. El municipio de Tigre, en 2012, fue pionero en proveer una solución a esta problemática cuando durante la gestión de Sergio Massa como intendente y de la funcionaria pública en la Secretaria de Política Sanitaria, se lanzó “Programa Tigre Cuida Tu Corazón”. Mostrando su alegría por la promulgación, manifestó: "Esto significa no solamente tener desfibriladores automáticos externos al alcance del público, sino además capacitar a la comunidad. Hicimos capacitaciones en las escuelas, en los efectores de salud por supuesto, pero además en los efectores de seguridad, vecinas y vecinos. Los primeros cinco minutos son cruciales y cualquiera que está al lado de esa persona tiene que saber qué hacer".

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en nuestro país, la mayoría de ellos siendo casos de muerte súbita. La clave para sobrevivir es la desfibrilación inmediata. La muerte súbita, por su parte, representa un problema de salud pública, siendo causa de muerte prematura. En más del 70% de los casos, se producen en el ámbito extrahospitalario. Frente a esto, la ley determina que haya un desfibrilador automático externo (DEA) en espacios públicos o privados.