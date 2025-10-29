Día Mundial del ACV: por qué cada vez lo padecen personas menores a 55 años

Cada 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular (ACV) con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta afección. Los especialistas advierten que cada vez lo padecen más personas menores de 55 años ¿Por qué?

ACV: la epidemia silenciosa que cada vez afecta a personas más jóvenes

De acuerdo a un estudio publicado en The Lancet, en los últimos años han incrementado los ACV en personas jóvenes menores de 55 años, lo que afecta su salud, su desempeño laboral, relaciones familiares y calidad de vida. Se estima que para 2050 la mortalidad mundial por esta afección aumentará en un 50% y se cobrará alrededor de 9,7 millones de vidas.

Cada vez más personas menores de 55 años padecen ACV

La afección suele presentarse como ACV isquémicos, provocados por obstrucciones en las arterias cerebrales, o hemorrágicos, ocasionados por la ruptura de vasos sanguíneos y sangrado en el cerebro. Aunque históricamente eran menos frecuentes en grupos etarios más jóvenes, los casos recientes muestran que también pueden sufrir un ACV con consecuencias graves.

Entre los principales factores que contribuyen a esta tendencia del ACV en jóvenes se encuentran:

Estrés crónico.

Mala alimentación.

Sedentarismo.

Consumo de alcohol y otras sustancias.

Problemas cardiovasculares congénitos.

"Aunque las enfermedades clásicas como hipertensión, diabetes y colesterol alto siguen siendo determinantes, estos factores específicos en adultos jóvenes explican el aumento alarmante de casos y resaltan la importancia de la prevención activa desde edades tempranas”, explicó Pablo Diaz, especialista en Neurología y Terapia Intensiva del CMC San Juan de Boreal Salud (MP 2711).

Cuáles son los síntomas para identificar un ACV

Las personas que tienen un Accidente Cerebrovascular presentan algunos de los siguientes síntomas:

Debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo.

Repentina dificultad para hablar o comprender.

Alteraciones visuales repentinas.

Pérdida de equilibrio o coordinación.

Dolor de cabeza intenso.

Ante cualquiera de estas señales, se recomienda acudir de inmediato a un centro médico, ya que puede ser determinante para evitar discapacidad permanente y preservar la calidad de vida.

Ante cualquiera de las señales de alerta, se recomienda acudir de inmediato a un centro médico

Además de la atención inmediata, los expertos subrayan la importancia de la rehabilitación temprana. La fisioterapia, la terapia del lenguaje y la atención psicológica son claves para lograr una recuperación más completa y ayudar a los pacientes a reinsertarse en su vida diaria. La falta de acceso a estos servicios en algunos sectores de la población genera desigualdades que impactan directamente en las posibilidades de recuperación y reinserción laboral.

Cómo reducir el riesgo de padecer un ACV

Los especialistas señalan que para prevenir esta enfermedad hay que mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física regular, gestionar el estrés, evitar el consumo de alcohol y realizar chequeos médicos periódicos. "Educar a la población sobre estos hábitos y fomentar la detección temprana de síntomas no solo salva vidas, sino que mejora la calidad de vida”, concluyeron desde Boreal Salud.