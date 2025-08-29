Cuál es la herramienta digital que ayuda a prevenir un ACV y cómo se usa.

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo, pero especialistas remarcan que no solo tiene tratamiento, sino que también puede prevenirse. En este camino, la Fundación ACV Vida, liderada por el neurocirujano intervencionista Dr. Rolando Enrique Cárdenas Sánchez, impulsa desde hace 14 años campañas de concientización y protocolos de atención temprana.

Según la organización, la prevención debe trabajarse en tres niveles: en la población, para reconocer los síntomas y adoptar hábitos saludables; en los profesionales de la salud, con capacitación continua; y en el Estado, con políticas públicas que garanticen atención primaria rápida en cualquier centro del país. “Un ACV es una emergencia médica. Cuanto antes se actúe, mayores son las posibilidades de evitar la muerte o las secuelas graves. El tiempo es cerebro”, destacó Cárdenas Sánchez.

Cómo es la app que salva minutos y neuronas

En 2022, la Fundación lanzó la App ACV Vida – Botón de Emergencia, disponible de forma gratuita en Android y iOS. Más de 10.000 personas ya la utilizan. La aplicación ofrece tres funciones clave: localizar los centros de salud más cercanos, enviar alertas automáticas a contactos previamente configurados y realizar una llamada de auxilio inmediata.

“El objetivo de la app es que nadie pierda tiempo. En el ACV, cada minuto cuenta, porque cuanto más se demora la atención, más neuronas se pierden. Tener una herramienta en el celular que conecta rápidamente con ayuda puede ser la diferencia entre vivir con secuelas o lograr una recuperación completa”, remarcó el especialista.

Fundación ACV Vida lanzó su propia herramienta digital para prevenir los ACV.

Además de la tecnología, la Fundación promueve estilos de vida que reduzcan factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo y la diabetes. “El ACV no es inevitable. Se puede prevenir y tratar, pero necesitamos que cada uno tome conciencia. La salud mental, el cuidado físico y el acompañamiento médico son parte del mismo proceso”, concluyó la neuropsicóloga Marcela Beatriz Raggi.