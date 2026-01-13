Descuentos del Banco Nación en supermercados: cómo obtener hasta $48.000 de reintegro

En pleno enero, cuando se combinan gastos de vacaciones, consumo estacional y los aumentos típicos de comienzo de año, Banco Nación lanzó una batería de descuentos en supermercados con alcance nacional. El beneficio se aplica de forma semanal y busca reforzar el poder de compra en alimentos y productos de consumo masivo.

La iniciativa se enmarca en una estrategia que distintas entidades financieras vienen profundizando para sostener el consumo cotidiano. Los reintegros bancarios son una herramienta central para amortiguar el impacto de la inflación en los hogares, especialmente en rubros básicos como la alimentación.

Descuentos semanales: cómo llegar al reintegro de $48.000

El esquema principal de Banco Nación establece descuentos todos los miércoles de enero de 2026, con un tope de reintegro de $12.000 por semana. De esta manera, quienes utilicen el beneficio en cada una de las semanas del mes pueden acumular hasta $48.000 en devoluciones.

La promoción es exclusiva para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Nación, utilizando la billetera digital MODO integrada a la app BNA+. El reintegro se acredita en la cuenta asociada dentro de un plazo de hasta 30 días. Desde la entidad aclararon que el tope es por persona y por semana, independientemente de la cantidad de compras realizadas ese día, y que no es acumulable con otras promos del banco para el mismo rubro.

Qué supermercados participan y cómo se aplica el beneficio

Los descuentos alcanzan a cadenas de supermercados de todo el país, tanto para compras presenciales como online, según las condiciones de cada comercio. Entre las principales firmas adheridas se encuentran:

Carrefour.

Jumbo.

Vea.

Disco.

Chango Más.

Coto.

La Anónima.

En algunos casos, el descuento se refleja directamente en el resumen de la tarjeta; en otros, se acredita luego como reintegro. Banco Nación recomienda verificar previamente las condiciones particulares de cada cadena, ya que puede haber exclusiones por sucursal, canal de venta o tipo de producto, una advertencia habitual en este tipo de promociones masivas.

Beneficio extra para jubilados y pensionados

Además del descuento general, jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Nación acceden a un reintegro adicional de hasta $5.000 por semana, que se suma al beneficio de los miércoles.

Para acceder, deben pagar con tarjetas Mastercard de crédito o débito del banco, también a través de MODO en BNA+. El beneficio es personal, no requiere inscripción previa y el sistema identifica automáticamente a los titulares habilitados. El reintegro se acredita bajo las mismas condiciones y plazos que el descuento general.