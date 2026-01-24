Chau joroba: rutina de yoga suave y simple para mejorar la postura desde casa.

Hay una rutina de yoga suave que te ayuda a eliminar la joroba si sufrís de cifosis y mejorar tu postura. El yoga es una herramienta ancestral fundamental para mejorar la postura, eliminar tensiones y dolores.

No solamente te ayuda a nivel físico, sino también a nivel emocional, ya que muchas veces las emociones son los disparadores gatillo para los dolores de espalda y cervical.

"Si sufres de cifosis estas posturas de yoga te ayudarán. Fortalecemos los músculos erectores de la columna y los músculos que retraen las escápulas", explica Daniel, profesor de yoga y dueño de la cuenta de TikTok Yoga con Daniel.

"Estos ejercicios, junto con estiramientos regulares, pueden alinear la columna, reducir la tensión, pero no solo eso, sino que te ayudan a liberar miedos, te mantienen erguido y con determinación frente a la vida. Cuida tus emociones", aconseja el experto.

Rutina de yoga suave para mejorar la postura y eliminar la joroba

1. Arquear la espalda

Acostate boca abajo en cuatro apoyos ("cuatro patas"). Arqueá tu columna y llevá el torso hacia adelante, mientras tus glúteos permanecen evelados.

Llevá los dos brazos estirados hacia adelante y apoyá la cabeza en el suelo. Tenés que sentir cómo se arquea tu espalda alta. Quedate así durante varios segundos.

2. Postura de la "foca"

Acostate boca abajo, con los antebrazos apoyados en el suelo. Llevá la cabeza hacia la izquierda lentamente y luego hacia la derecha. Tenés que sentir cómo tu espalda alta se arquea y se mantiene derecha, mientras tus cervicales se mueven lentamente. Repetí varias veces.

3. Torsiones de espalda alta

Acostate boca abajo con el brazo derecho estirado hacia el costado de tu cuerpo. El otro brazo te sostiene, con la palma de la mano apoyada en el suelo y el brazo flexionado.

Hacé una torsión suave, levantando la cabeza. Tenés que sentir cómo tus escápulas se estiran. Quedate así unos segundos y repetí lo mismo para el lado contrario.