ANMAT prohibió varios suplementos para hacer dieta: determinan que era ilegal

Se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización porque "carecen de registros sanitarios" y no logró establecerse el lugar de producción.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió, en la mañana de este miércoles, la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una serie de suplementos dietarios por distintas irregularidades administrativas pertenecientes a la marca King Hardcore.

La medida fue informada a través del Boletín Oficial, en la disposición 6506/2023, donde se establece la prohibición de cualquier acción en todo el territorio de los productos: "MK-677 Dietary Supplement, 60 capsules, 12,50 mg, marca King Hardcore; ANAVAR Dietary Supplement, 60 capsules, 40 mg, marca King Hardcore; LIGANDROL Dietary Supplement, 90 capsules, 5 mg, marca King Hardcore; M-DROL Dietary Supplement, 90 capsules, 15 mg, marca King Hardcore; SUPER DROL Dietary Supplement, 60 capsules, 15 mg, marca King Hardcore; CARDARINE Dietary Supplement, 60 capsules, 15 mg, marca King Hardcore; S-23 Dietary Supplement, 60 capsules, 10 mg, marca King Hardcore; TRENAVAR Dietary Supplement, 60 capsules, 25 mg, marca King Hardcore; FEMATROPE Dietary Supplement, 60 capsules, 50 mg, marca King Hardcore; Hell Fire EPH 150 EPHEDRA EXTRACT, Dietary Supplement, 90 capsules, marca Innovative y IBUTAMOREN MK 677, Dietary Supplement, 60 tablets, marca KN Nutrition".

Según la ANMAT, se prohíbe su elaboración, fraccionamiento y comercialización debido a que "no cumplirían con la normativa alimentaria vigente debido a que carecen de registros sanitarios" de establecimiento y producto, mientras que la Dirección de Fiscalización y Control informó que "no constan antecedentes de registro de los productos investigados, así como tampoco de su ingreso en el país". Por todo ello, son calificados como "productos ilegales" por no poderse determinar cómo son producidos, elaborados y/o fraccionados ni en qué establecimiento se llevan a cabo.

"Asimismo cabe mencionar como antecedente con relación al producto de la marca “King Hardcore” que en el año 2022, por la Disposición ANMAT por N°DI-2022-7512-APN-ANMAT#MS, se estableció la prohibición de comercialización del producto “Dietary Supplement Fematrope 50 mg for hardcore ladies 60 capsules Anabolic Agent - Lean muscle builder extremely potent formula", añaden en la disposición. Fueron notificados por una denuncia ante el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Sobre el cierre señalan que, "a fin de proteger la salud de los ciudadanos" frente al consumo de productos ilegales, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda la prohibición que rige para todo el territorio y también para la venta en línea de los productos previamente mencionados.

Las imágenes de los productos prohibidos por ANMAT