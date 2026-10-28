Salta lanzó un "Previaje" para el verano 2027: cómo funcionará y en qué se podrá utilizar el reintegro

El Gobierno de Salta lanzó Pre-Salta, un programa de beneficios para incentivar las reservas turísticas anticipadas y promover los viajes dentro de la provincia durante la temporada de verano 2027.

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La iniciativa forma parte de Impulso Salta, un plan que reúne medidas de promoción, herramientas de financiamiento e incentivos al consumo para acompañar al sector y estimular la actividad económica.

El beneficio contempla la devolución del 50% de los gastos elegibles, con un límite por persona, y podrá utilizarse como crédito para consumir en establecimientos adheridos durante las vacaciones. El período previsto se extenderá del 4 de enero al 5 de marzo de 2027.

Cómo funcionará el Pre-Salta, el Previaje de Salta para el verano 2027

Para acceder a Pre-Salta, los viajeros deberán contratar servicios turísticos con prestadores adheridos durante la ventana de compra anticipada prevista para noviembre y diciembre de 2026. Luego tendrán que cargar los comprobantes correspondientes en el sitio oficial del programa, presalta.ar, para gestionar el crédito.

El reintegro será del 50% del gasto reconocido, con un máximo de $150.000 por persona. De esta manera, una compra elegible de $200.000 permitirá obtener $100.000, mientras que un gasto de $300.000 alcanzará el tope previsto. Si el monto contratado supera esa cifra, la devolución no aumentará por encima del límite establecido.

El crédito podrá destinarse a consumos durante la estadía en comercios y servicios turísticos adheridos de Salta. Entre los rubros contemplados se encuentran la gastronomía, las excursiones, las bodegas y la compra de productos regionales. La acreditación se realizará mediante una billetera virtual, de acuerdo con la información difundida sobre el programa.

La propuesta fue presentada por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto con la ministra de Turismo y Deportes provincial, Manuela Arancibia, como parte de una estrategia para sostener la actividad turística y fomentar las reservas con anticipación. “Con este programa buscamos acompañar al sector turístico para que pueda mejorar su situación. El Estado va a estar presente, apoyándolos como corresponde y trabajando de manera conjunta”, subrayó el mandatario salteño.