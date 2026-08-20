Sacó fotos de la Patagonia con un rollo vencido sin saber cómo saldrían, esperó dos años para revelarlas y el resultado fue sorprendente: hoy las fotos se pueden ver en Buenos Aires

Esperó dos años para revelar sus fotos de la Patagonia y descubrir su resultado: hoy se pueden ver en Buenos Aires

Mauro Maiani recorrió diferentes puntos de la Patagonia argentina, los fotografió con un rollo vencido y tuvo que esperar dos años para descubrir finalmente el resultado. Ahora, las impresionantes fotografías se podrán ver en Patagonia Rota, un proyecto que expondrá en el BADA 2026.

Cómo es el proyecto Patagonia Rota: el proceso de espera para descubrir el resultado

Entre los rincones patagónicos fotografiados se encuentran los senderos de trekking de El Chaltén, el recorrido hacia Laguna de los Tres, el Lago Argentino y el glaciar Perito Moreno.

Maiani utilizó película analógica vencida para sus fotos y después las sometió a un proceso de revelación que duró dos años. En ese tiempo, las imágenes quedaron expuestas a variaciones de temperatura y de luz. El material no fue modificado ni recortado.

Las fotografías fueron expuestas a un proceso de variación de temperatura y de luz

Durante el proceso, la emulsión reaccionó y el frío, el calor, la luz y el paso del tiempo dejaron marcas sobre las imágenes. Ante el paso del tiempo y el comportamiento imprevisible de la película, las imágenes de los paisajes se volvieron una obra única: había cambios de color, alteraciones en la densidad, grano, filtraciones de luz y otras transformaciones.

“Cada fotografía tiene dos momentos. Primero está el instante en que fue tomada y después todo el tiempo que transcurrió antes de que pudiera verla. Me interesa que esas dos temporalidades convivan en una misma imagen”, explicó Mauro Maiani.

El fotógrafo trabajó con tres tipos de película —diapositiva, negativo color y blanco y negro— y con rollos que permiten realizar solo 12 fotografías. Tras las primeras pruebas, empezó a ver cómo respondían las distintas emulsiones a las condiciones de tiempo, temperatura y luz.

“Mi trabajo profesional está muy ligado al control de la imagen. Acá puedo tomar determinadas decisiones y después aceptar que el material también participe del resultado. En un contexto donde producir una imagen es cada vez más rápido y sencillo, elijo trabajar con un proceso que incorpora tiempo, materia e incertidumbre”, remarcó.

La diferencia del trabajo de Maiani es que cuenta con un proceso físico, limitado e incierto, en el que cada exposición tiene un peso diferente y una fuga de luz, una alteración del color o una marca inesperada pueden convertirse en parte de la obra.

¿Cómo ver la muestra de fotografía Patagonia Rota?

En la feria de arte BADA 2026, Patagonia Rota se presentará como una selección organizada en tres capítulos: Fitz, Glaciar Perito y Glaciar Moreno. Las fotografías podrán verse en dos tamaños, 52 × 52 cm y 114 × 114 cm, impresas en Fine Art Giclée sobre Canson Photo Lustre Premium RC 310g y como parte de ediciones limitadas.

Una de las obras recibió el premio Fine Art Award de Dodho Magazine en 2024 y será parte de la selección que podrá verse en BADA. Además de las fotografías, Maiani exhibirá los rollos originales utilizados para realizar la serie. La decisión permite mostrar el soporte físico sobre el que ocurrió la transformación y acercar al público a una parte del proceso que habitualmente queda oculta detrás de la imagen terminada.

Las fotos de Maiani se podrán ver en la exposición del BADA

“Después de todo ese tiempo, siento que la serie todavía no está completa. Presentarla públicamente es una nueva etapa porque las fotografías empiezan a encontrarse con otras miradas. Es la oportunidad de que Patagonia Rota siga transformándose a través de quienes la miren”, concuyó el fotógrafo.