Con la llegada de la primavera, la pelusa de los plátanos vuelve a cubrir veredas y calles de Buenos Aires. Para una gran parte de los vecinos esto significa picazón en los ojos, estornudos o irritación en las vías respiratorias. Sin embargo, no todo lo que se desprende de estos árboles provoca alergia ni la solución consiste necesariamente en sacarlos de las calles.

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Sarai González Gatti, licenciada en Ecología en formación y trabajadora del Vivero Municipal de Ituzaingó, explicó en diálogo con El Destape qué efectos pueden generar los plátanos, por qué es importante distinguir la pelusa del polen y qué alternativas existen para reducir las molestias sin talar estos árboles que forman parte del ecosistema de la Ciudad.

Qué problemas puede generar el plátano y cuál sería la solución

Lo primero que hay que saber es que la pelusa y el polen son dos cosas distintas. El polen está formado por partículas microscópicas que pueden desencadenar reacciones alérgicas en personas sensibles. La pelusa que se ve a simple vista, en cambio, está asociada en gran parte a los frutos del plátano y sus estructuras pilosas. González Gatti explicó que esas estructuras "pueden producir irritación mecánica en ojos, nariz o vías respiratorias, incluso en personas que no son alérgicas".

Entonces, ¿sacar los plátanos de las calles terminaría con las alergias? La especialista advirtió que no. En la Ciudad de Buenos Aires hay otras especies que producen polen alergénico y que son más abundantes. Según el censo del arbolado lineal de 2010-2011, los fresnos representan el 39,3% de los árboles de las veredas porteñas, mientras que los plátanos alcanzan el 9,6%. En consecuencia, por más que se eliminaran los plátanos de la Ciudad, las alergias no desaparecerían debido a la presencia de otras especies.

Además, talar estos árboles implicaría algo negativo para el ecosistema. Por ejemplo, gracias a su tamaño, da sombra y ayuda a bajar la temperatura en las calles así como retiene partículas y almacena carbono. "No sería recomendable pensar que eliminar todos los plátanos automáticamente va a solucionar el problema de las alergias", enfatiza González Gatti.

¿Qué se puede hacer, entonces? Es en este punto que entran en juego las diferentes especies nativas, que "pueden tener un rol muy importante, siempre seleccionando las que sean adecuadas para cada sitio". En conclusión: "No se trata de reemplazar un monocultivo de plátanos por un monocultivo de otra especie: se trata de construir un arbolado urbano más diverso, funcional y adaptado a las condiciones ambientales y sociales de la ciudad".