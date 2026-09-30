El ritual que pocos conocen para hacer el 1 de octubre y atraer abundancia.

Con la llegada de un nuevo mes, algunas tradiciones populares proponen realizar pequeños rituales para dejar atrás las energías negativas y comenzar una nueva etapa con prosperidad. Uno de los más sencillos requiere apenas un ingrediente que suele estar presente en cualquier cocina, la sal gruesa.

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Según estas creencias, la sal está asociada simbólicamente con la limpieza, la protección y la renovación. Por eso, quienes siguen este tipo de prácticas la utilizan para marcar el comienzo de un nuevo ciclo y pedir que lleguen nuevas oportunidades y abundancia al hogar.

Cómo hacer el ritual de la sal el 1 de octubre

La práctica es muy sencilla y no requiere elementos especiales. La tradición recomienda realizarla durante la mañana, aunque lo importante es hacerlo con una intención clara y dedicar unos minutos a la acción.

Primero, hay que tomar un puñado de sal gruesa con una de las manos y ubicarse dentro de la vivienda, frente a la puerta principal. Desde allí, se arroja la sal hacia afuera, como una representación simbólica de aquello que se quiere dejar atrás.

Algunas tradiciones populares proponen realizar pequeños rituales para dejar atrás las energías negativas.

Mientras se realiza el gesto, se puede pronunciar en voz alta una frase o afirmación relacionada con los deseos para el nuevo mes. Por ejemplo, se puede pedir por prosperidad, nuevas oportunidades, estabilidad económica o bienestar para quienes viven en la casa.

Después de dejar pasar algunas horas, la tradición indica barrer la sal y retirarla del hogar. De esta manera se completa el ritual, que representa la limpieza del espacio y el inicio de una nueva etapa.

Qué significa este ritual

Para quienes creen en estas prácticas, el objetivo no es solamente atraer dinero. La sal también se relaciona con la idea de proteger la vivienda y alejar aquello que pueda interferir con los nuevos comienzos.

No existen evidencias científicas que demuestren que arrojar sal hacia afuera de una casa pueda generar abundancia o modificar la situación económica de una persona. Su valor está principalmente en el plano simbólico, realizar una acción concreta al comienzo del mes puede servir para establecer intenciones, ordenar pensamientos y marcar un punto de renovación.