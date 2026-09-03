El 7 de septiembre tendrá un significado especial para quienes siguen las tradiciones del Feng Shui y el calendario chino. La fecha coincide con el comienzo de Báilù, conocido como “rocío blanco”, uno de los 24 términos solares que dividen el año y que simboliza un período de transición.

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En este contexto, el Feng Shui propone aprovechar la jornada para hacer una limpieza profunda, ordenar los ambientes y abrir puertas y ventanas. La idea es generar un cambio en el espacio cotidiano y, desde una mirada simbólica, dejar atrás aquello que ya no se necesita para dar lugar a una nueva etapa.

Qué hacer en la casa el 7 de septiembre

Una de las recomendaciones principales es ventilar todos los ambientes. Abrir las ventanas y permitir el ingreso de aire fresco y luz natural busca favorecer la circulación y renovar el ambiente. A esta práctica se suma una limpieza general que puede incluir pisos, muebles, ventanas, puertas, cajones y placares. El objetivo no es solamente eliminar el polvo, sino también revisar qué objetos continúan teniendo utilidad y cuáles quedaron acumulados sin una función concreta.

Desde esta tradición, un espacio demasiado cargado puede dificultar la circulación de la energía. Por eso, deshacerse de objetos rotos, cosas que ya no se utilizan o elementos acumulados puede funcionar como un gesto simbólico de renovación.

El ritual del 7 de septiembre que pocos conocen y recomiendan hacer en casa.

Dentro del Feng Shui, la puerta principal ocupa un lugar central porque se considera el punto por el que ingresa la energía al hogar. Por eso, el ritual también propone prestar especial atención a este sector. Limpiarla, mantenerla despejada y evitar que haya objetos acumulados cerca de la entrada son algunas de las acciones que pueden incorporarse a la jornada.

Qué representa Báilù

Báilù significa “rocío blanco” y señala un cambio dentro del calendario tradicional chino. En 2026, el período comienza el 7 de septiembre, por lo que quienes siguen el Feng Shui consideran que puede ser un momento apropiado para realizar prácticas vinculadas con el orden y la renovación.

Más allá de la creencia, el ritual propone una idea sencilla: limpiar el hogar como una manera de marcar un nuevo comienzo. Ventilar, ordenar y desprenderse de aquello que ya no tiene lugar puede convertirse así en un pequeño ritual para iniciar septiembre con los ambientes más despejados y renovados.