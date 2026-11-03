Cómo son los "retiros de yoga" que se volvieron en tendencia en Argentina para quienes buscan una escapada emocional.

Históricamente las vacaciones en Argentina consisten en visitar alguna playa, ciudad o tomarse unos días lejos de casa. Pero en los últimos años, cobraron protagonismo las "escapadas" emocionales o mentales y en ese sentido los retiros de yoga se instalaron como la nueva tendencia.

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El turismo de bienestar sigue sumando propuestas para desconectar, bajar el ritmo diario y dejar de lado tanto las preocupaciones cotidianas como el consumo activo de tecnología y redes sociales. Para quienes buscan una experiencia enfocada en el autocuidado, Ayurveda Formosa organiza un retiro para mujeres en Montanha Encantada, un centro de yoga ubicado en Garopaba, Santa Catarina, Brasil. La propuesta se realizará desde el 21 al 28 de febrero de 2027 y ya están activas las suscripciones.

La propuesta se trata de compartir una semana de encuentros, descanso y aprendizaje, con actividades pensadas para trabajar el bienestar físico y emocional. El programa incluye siete noches de alojamiento en cabañas individuales, dobles o triples, traslados desde el aeropuerto de Florianópolis, tres comidas vegetarianas por día y prácticas diarias de yogaterapia y meditación.

Además, hay servicio de masajes ayurvédicos, clases y talleres sobre Ayurveda y salud de la mujer dictados por las profesionales, actividades de integración y paseos por algunas de las playas de la región. El retiro propone generar un espacio para compartir experiencias con otras mujeres y dedicar unos días al descanso y el autocuidado.

Yoga y Trekking en Bariloche, una propuesta para el verano 2027

En Argentina existe otra experiencia de bienestar que se realiza anualmente en Bariloche. Desde el 25 al 28 de febrero de 2027, se realizará un retiro de yoga y trekking en el Hotel Catedral, ubicado en la base del Cerro Catedral, en Bariloche. Esta experiencia combina prácticas de Vinyasa Flow y meditación con una travesía hasta el Refugio Frey, una caminata de aproximadamente tres horas de ida y tres de vuelta, con almuerzo incluído en el refugio. El programa también contempla círculos de coaching, una clínica de asanas y espacios de encuentro.

Yoga y Trekking en Bariloche, una propuesta para el verano 2027.

Ademas, durante los cuatro días que dura la experiencia las participantes van a poder disfrutar de las instalaciones del hotel que incluye spa, pileta cubierta y al aire libre, sauna y espacios de recovery. La propuesta también suma gastronomía con comidas incluidas y diversas actividades especiales, como baños de sonido, ceremonia de cacao, meditación con aromaterapia y caminatas reflexivas por el bosque. Cabe recalcar que no es necesario tener experiencia previa en yoga para sumarse a la experiencia.