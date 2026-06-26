La reserva natural cerca de la ciudad de Buenos Aires que combina historia, aventura y relax para una escapada de fin de semana

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Reserva El Destino se consolidó como una de las opciones más elegidas para quienes buscan una escapada en contacto con la naturaleza. Ubicada en el partido de Magdalena, el predio reúne senderos, bosque nativo, avistaje de aves y un importante patrimonio histórico en un mismo recorrido.

¿Cómo es El Destino, la reserva natural que combina historia, aventura y relax?

La Reserva El Destino ocupa más de 400 hectáreas sobre la costa del Río de la Plata y protege uno de los ambientes naturales mejor conservados de la provincia de Buenos Aires. El predio alberga talares, pastizales, humedales y montes ribereños, hábitats donde se registraron más de 250 especies de aves, además de mamíferos, reptiles y flora autóctona.

Los visitantes pueden recorrer distintos senderos interpretativos, realizar caminatas guiadas y participar de actividades de observación de fauna, una de las principales propuestas del lugar. La Fundación Elsa Shaw de Pearson, encargada de la administración de la reserva, organiza visitas con cupos limitados para preservar el ecosistema.

Además de su riqueza ambiental, El Destino conserva la histórica Estancia El Destino, construida a mediados del siglo XIX. El casco, rodeado por un parque diseñado con especies arbóreas centenarias, forma parte del circuito de visitas y permite conocer la historia de una de las propiedades rurales más tradicionales de la región.

El presidente de la Fundación Elsa Shaw de Pearson, Guillermo López Armengol, señaló que uno de los objetivos de la institución es preservar el patrimonio natural y cultural del predio mediante actividades de conservación, investigación y educación ambiental.

¿Cómo visitar la Reserva El Destino?

La reserva se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Magdalena y puede visitarse durante todo el año con reserva previa. El acceso se realiza por caminos rurales y las actividades incluyen recorridos guiados, jornadas de observación de aves y visitas al casco histórico.

Gracias a la combinación de naturaleza, patrimonio histórico y propuestas al aire libre, El Destino se convirtió en una alternativa para quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado del AMBA.

Reserva El Destino