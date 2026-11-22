Un grupo de 14 turistas oriundos de la ciudad santafesina de Venado Tuerto fue rescatado durante un complejo operativo nocturno en el cerro O’Connor, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén. Los excursionistas habían perdido el sendero de descenso luego de verse sorprendidos por un repentino cambio en las condiciones meteorológicas mientras realizaban trekking.

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El pedido de auxilio ingresó cerca de las 18 del últimos viernes, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia a cargo de los brigadistas de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) de Villa La Angostura y el personal de Parques Nacionales. Tras dos horas de rastrillaje en la montaña, los rescatistas lograron dar con el contingente alrededor de las 20.

¿Cómo fue el rescate nocturno en el cerro O’Connor en Villa La Angostura?

Aunque los 14 integrantes presentaban signos de agotamiento físico y habían sufrido las bajas temperaturas de la tarde patagónica, todos se encontraban en buen estado general de salud y sin lesiones de gravedad.

Una vez estabilizado el grupo, los brigadistas organizaron un descenso nocturno asistido hasta la base donde los turistas habían estacionado sus vehículos. El procedimiento concluyó pasadas las 23.15, tras más de cinco horas de intenso trabajo en terreno hostil.

"El contingente llegó sano y salvo hasta el lugar donde habían dejado sus vehículos, cerrando una noche larga con abrazos de agradecimiento y la tranquilidad de haber cumplido con el deber de salvar vidas", destacaron desde BRZA a través de sus redes oficiales.

Pendientes exigentes y ceniza volcánica: las trampas del cerro O’Connor

Ubicado en la zona de Puerto Manzano, en Villa La Angostura, el cerro O’Connor alcanza los 1.891 metros de altura y es considerado un circuito de exigencia física alta debido a su pendiente pronunciada, que se sostiene durante casi todo el trayecto.

Según detallan los reportes técnicos de Parques Nacionales, el recorrido presenta las siguientes características:

Tramo inicial: Atraviesa un denso bosque andino compuesto principalmente por coihues y lengas.

Sector medio y alto: A medida que se gana altura, la vegetación desaparece y el terreno queda completamente expuesto a las ráfagas de viento y a la baja visibilidad.

Cumbre: La etapa final conduce hacia una cresta con sectores de ceniza volcánica y arena suelta, lo que vuelve inestable la pisada durante el descenso. Desde la cima se obtienen vistas panorámicas del lago Nahuel Huapi, Bahía Manzano, el cerro Bayo, la península de Quetrihué y el volcán Tronador.

¿Qué precauciones tomar para hacer trekking seguro en la Patagonia?

Tras el episodio, los organismos de emergencia recordaron la importancia de cumplir con las normativas vigentes antes de emprender cualquier caminata en áreas protegidas de la cordillera: