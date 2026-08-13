"Rescate", el veterano voluntario que busca víctimas entre los escombros tras el terremoto en Colombia

​A sus 67 años Julio César Pineda dice sentirse con la fuerza de un guerrero y, aunque son muchas, ya perdió la ‌cuenta de las personas que ‌ha rescatado con vida en el terremoto que azotó a Colombia a comienzos de esta semana y en otro sismo hace casi tres décadas atrás.

Sus 1,63 metros de estatura y 60 kilos son una de sus principales fortalezas a la hora de ingresar como topo por entre limitados espacios, en las montañas de escombros de edificios y casas que ​colapsaron en la ciudad ⁠de Pereira por el sismo de 7,4 que azotó al país ‌sudamericano.

Conocido popularmente como "Rescate", Pineda también atendió como rescatista voluntario ⁠el terremoto en la vecina ciudad de ⁠Armenia en 1999, que dejó más de 1.000 muertos.

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"Esa experiencia me tocó aquí muy cerca, yo tenía una casita aquí muy cerca de Pereira y ⁠ahí se me fue un muro completo y de ahí ​lo único que yo hice fue agarrar unos ‌guantes cuando trabajaba en unas empresas ‌de aseo en Pereira, agarrar esos guantes, agarrar un casco e ⁠irme a salvar vidas", comentó Pineda a Reuters.

Aunque en esa ocasión se contaron más víctimas mortales, Pineda admite que el daño en Pereira en materia de destrucción es mucho mayor.

"En estructuras Pereira se nos hundió, Pereira ​es una ‌bomba de Hiroshima, es una bomba como si nos hubieran dinamitado del cielo", relató con voz entrecortada.

Según datos oficiales, al menos 273 personas perdieron la vida, incluidas 93 en Pereira.

OLFATO DE SABUESO

Además de los rescatistas oficiales, en las labores de rescate ⁠en Pereira participan miles de civiles removiendo con sus propias manos pesados trozos de concreto y hierro buscando víctimas.

"Que allá se quedó alguien metido, allá voy yo. (...) Nosotros tenemos conocimiento, los viejos. Nosotros sabemos qué es esto. Yo tengo olfato de sabueso, yo soy topo, yo soy un loco para esto", dijo con orgullo Pineda.

Aunque no lleva la cuenta, recuerda haber liberado a dos ‌mujeres, unos hombres y tres perros en diferentes lugares de la ciudad.

"Dios sabe cuántos, yo no soy el hombre héroe de hacer cosas, Dios me pone a mí a disposición para bregar a hacer un poquitico porque son miles, millones de personas", dijo Pineda.

Como la mayoría de socorristas voluntarios, ‌no recibe un sueldo, por lo que su sustento resulta de tallar y esculpir artesanías.

"Esto no lo pagan, el único que le paga a uno es Dios ‌dándole salud y ⁠que mi familia está viva también", afirmó.

El veterano socorrista admite que la reconstrucción tardará mucho, pero está listo para ​ayudar.

"Hasta donde Dios me lo permita y seguimos con esas fuerzas vivas", sostuvo. "El corazón me lo ha dicho toda la vida a mí, voy a morir salvando vidas", concluyó.

Con información de Reuters