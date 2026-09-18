Renunciaron los abogados de Facundo Moyano en el confuso caso con su ex Candela Arizaga

Los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón renunciaron este viernes a la defensa del exdiputado Facundo Moyano, acusado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad de su exnovia, la modelo Candela Arizaga. La noticia se conoce luego de que la Justicia rechace nuevamente el levantamiento de la perimetral que le impide al sindicalista ver a su expareja.

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La renuncia de los letrados se debe a "diferencias en la estrategia" de Moyano, según explicaron fuentes de la causa. Ambos habían asumido su representación legal al principio de la investigación por el confuso episodio ocurrido el martes 4 de agosto en el edificio de la avenida Libertador al 5400, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, donde vive el exlegislador.

Aquella noche, Arizaga corrió semidesnuda por la calle y le declaró a un efectivo policial que Moyano la había golpeado y retenido contra su voluntad. Por ese motivo el sindicalista fue detenido y recuperó la libertad horas más tarde, bajo medidas cautelares. Una de ellas fue que se le impida acercarse a menos de 300 metros y mantener contacto con la joven de 23 años.

En las últimas horas, su defensa había solicitado que la "eventual modificación" de estas restricciones, pero la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 desestimó el pedido para el cese de la perimetral.

Qué dijo su expareja

Si bien al principio dijo sufrir violencia por parte de Moyano, después la joven lo negó ante los medios y también rechazó haber estado privada de su libertad.

Candela Arizaga presentó escritos en los que expresó su voluntad de retomar el vínculo con el dirigente. Aunque este viernes, en una entrevista con América TV, dijo que de su parte ya no considera que siga de novia con Moyano. "Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, me bloqueó", expresó Candela.

Durante la entrevista, la influencer habló sobre las versiones que vinculaban al dirigente con otra mujer y aseguró que se sintió “muy mal” por lo que trascendió, aunque aclaró que no contaba con pruebas. En ese contexto, señaló que espera poder conversar con él para aclarar "muchas cosas". Además, evitó responder si ambos mantuvieron algún tipo de contacto mientras estuvo vigente la restricción judicial.