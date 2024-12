Cuándo y cómo ver la misa de Navidad del Papa Francisco

Cómo ver la misa de Navidad del Papa

Con la llegada de la Navidad llegan también múltiples tradiciones cómo lo es la histórica misa de Gallo, conocida por conmemorar el nacimiento de Jesús y simbolizar el inicio de la Navidad.

Estará cómo siempre a cargo la máxima autoridad de la Iglesia Católica, en este caso el Papa Francisco I. La celebración incluye cantos, lecturas bíblicas, la bendición del pesebre y un mensaje especial del Santo Padre.

El sumo pontífice presidirá esta misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 24 de diciembre a las 19:00 (hora local de Roma). Es decir a partir de las a las 15 horas de Argentina.

Este clásico evento religioso encabezado por el Papa Francisco puede verse desde la cuenta oficial de YouTube del Vaticano. Allí el argentino brindará su mensaje para esta Navidad. También en dicho canal se podrá ver la celebración más tarde en caso de no poder ver la transmisión en vivo y en directo.

El Papa Francisco reveló cuál es su oración preferida para Navidad

El Papa Francisco I reveló cuál es para él la oración ideal para encontrarse con Jesús en la Navidad y se refirió a la importancia de esta celebración para la Iglesia Católica y el mundo.

Durante su homilía previa a la Nochebuena, el obispo de Roma remarcó: "La pequeñez es el camino elegido por Dios para llegar a nosotros. Y así nosotros debemos acoger y abrazar a Jesús en los pequeños, pobres y últimos".

También Jorge Bergoglio hizo referencia al significado de esta celebración: "Es el nacimiento de un niño en la dura pobreza de un pesebre, que pone de relieve el contraste entre la grandeza del emperador César Augusto y el Salvador que nace donde no hay nada grande".

Por este motivo, el sumo pontífice llamó a los fieles a mirar "más allá de las luces y los adornos a aquel que abraza al universo, pero necesita ser cargado, mimado, arropado", en la antesala a la Navidad.

La oración preferida del Papa Francisco para Navidad

Un hijo se nos ha dado.

Eres tú, Jesús, el Hijo que me hace hijo.

Me amas como soy, no como yo me sueño.

Al abrazarte, Niño del pesebre,

abrazo de nuevo mi vida.

Acogiéndote, Pan de vida,

también yo quiero entregar mi vida.

Tú que me salvas,

enseñame a servir.

Tú que no me dejas solo,

ayúdame a consolar a tus hermanos,

porque desde ésta anoche

todos son mis hermanos.

Amén.