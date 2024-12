El Papa Francisco reveló cuál es su oración preferida para Navidad

La oración preferida del Papa para Navidad.

El Papa Francisco I reveló cuál es para él la oración ideal para encontrarse con Jesús en la Navidad y se refirió a la importancia de esta celebración para la Iglesia Católica y el mundo.

Durante su homilía previa a la Nochebuena, el obispo de Roma remarcó: "La pequeñez es el camino elegido por Dios para llegar a nosotros. Y así nosotros debemos acoger y abrazar a Jesús en los pequeños, pobres y últimos".

También Jorge Bergoglio hizo referencia al significado de esta celebración: "Es el nacimiento de un niño en la dura pobreza de un pesebre, que pone de relieve el contraste entre la grandeza del emperador César Augusto y el Salvador que nace donde no hay nada grande".

Por este motivo, el sumo pontífice llamó a los fieles a mirar "más allá de las luces y los adornos a aquel que abraza al universo, pero necesita ser cargado, mimado, arropado", en la antesala a la Navidad.

La oración preferida del Papa Francisco para Navidad

Un hijo se nos ha dado.

Eres tú, Jesús, el Hijo que me hace hijo.

Me amas como soy, no como yo me sueño.

Al abrazarte, Niño del pesebre,

abrazo de nuevo mi vida.

Acogiéndote, Pan de vida,

también yo quiero entregar mi vida.

Tú que me salvas,

enseñame a servir.

Tú que no me dejas solo,

ayúdame a consolar a tus hermanos,

porque desde ésta anoche

todos son mis hermanos.

Amén.

El desesperado pedido del Papa Francisco para Navidad que conmueve a todos

El Papa Francisco I realizó en las últimas horas un anuncio que trajo sorpresa dentro de la Iglesia Católica. Fiel a su costumbre, desde su llegada al Vaticano, el argentino suele realizar actos y declaraciones que llaman la atención.

En este caso utilizó las redes sociales para expresar: "¡Qué escándalo y qué hipocresía: la gente muere mientras los negocios que causan violencia y muerte prosperan! Tantas guerras, desencadenadas por la avidez de materias primas y de dinero, alimentan una economía armada que exige inestabilidad y corrupción".

En ese sentido, el sumo pontífice puntualizó días atrás en el tema de las guerras que se llevan adelante y pidió paz previo a la llegada a la Navidad. "Hago un llamamiento a los gobernantes y la comunidad internacional para llegar a la fiesta de Navidad con un alto el fuego en todos los frentes", solicitó.

Asimismo, el Papa insistió en rezar por la paz en la martirizada Ucrania, en Oriente Medio, Palestina, Israel y otros lugares donde hay guerras y se sufre como Siria y en Birmania o Sudán del Sur. Además pidió que "se busque siempre el camino del diálogo constructivo respetuoso para promover la paz, la fraternidad y la concordia en el país", en relación al conflicto en Nicaragua.