Registro No Llame: cómo inscribirse para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

El Gobierno nacional mantiene habilitado el Registro Nacional No Llame, una herramienta gratuita que permite a los usuarios de teléfonos celulares y líneas fijas evitar contactos telefónicos con fines comerciales y publicitarios no solicitados.

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El sistema funciona en todo el país y obliga a las empresas de publicidad y marketing telefónico a consultar la nómina antes de ofrecer productos o servicios.

La inscripción se realiza por Internet y no requiere concurrir a una oficina ni pagar un arancel. Pueden solicitarla tanto los titulares de las líneas como quienes las utilizan de manera autorizada.

¿Cómo inscribirse en el Registro Nacional No Llame?

Para completar el Registro Nacional No Llame, es necesario ingresar al sitio oficial y seleccionar la opción "Registrá tu línea". El trámite requiere acreditar la identidad del solicitante y proporcionar los datos del teléfono que desea incorporar.

La inscripción se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a nollame.aaip.gob.ar. Seleccionar la opción para registrar una línea telefónica. Acreditar la identidad mediante Mi Argentina o el mecanismo habilitado por el sistema. Completar los datos solicitados y consignar el número que se quiere incorporar. Confirmar la solicitud para finalizar el procedimiento.

Para realizar la gestión se necesita el DNI, el número de CUIL y los datos de la línea telefónica. Cada documento permite registrar hasta cinco números. Si se necesita incorporar una cantidad mayor, corresponde utilizar el procedimiento especial para flotas.

La inscripción no tiene costo y permanece vigente hasta que el usuario solicite la baja del número. Una vez confirmado el registro, las empresas alcanzadas por la Ley 26.951 tienen un plazo de hasta 30 días para dejar de realizar contactos publicitarios.

¿Cómo funciona el Registro Nacional No Llame?

La protección del Registro Nacional No Llame no alcanza a todas las comunicaciones telefónicas. Quedan exceptuados los contactos relacionados con campañas electorales, emergencias, campañas de bien público y llamadas de empresas con las que el usuario mantiene una relación contractual vigente, siempre que se refieran al servicio contratado. También se permiten las comunicaciones autorizadas expresamente por el destinatario.

Si después de cumplido el plazo una compañía continúa realizando llamadas comerciales sin autorización, el usuario puede presentar una denuncia desde el mismo portal. Para hacerlo, debe ingresar a la opción "Realizá una denuncia" y acreditar nuevamente su identidad. De esta manera, podrá informar el incumplimiento de la normativa y solicitar la intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública.