Cómo acelerar los trámites en ARBA para recuperar saldos a favor

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), a cargo de Cristian Girard, amplió su sistema digital para la tramitación de demandas de repetición e incorporó las correspondientes al Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación. De esta manera, quienes tengan saldos a favor vinculados con embarcaciones podrán iniciar y tramitar la demanda de repetición de manera digital.

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La medida fue establecida mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial y entra en vigencia a partir de esa publicación. La norma extiende a este impuesto el procedimiento web que ARBA ya utiliza para otros tributos, con el objetivo de reducir tiempos y agilizar la recuperación de créditos fiscales.

Al respecto, el director ejecutivo de la entidad sostuvo que “desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof trabajamos para reducir los costos asociados al pago de impuestos”. “Simplificamos y agilizamos trámites, y al mismo tiempo intensificamos la devolución de saldos a favor para que el dinero vuelva más rápido a quienes corresponde”, remarcó.

La digitalización de las demandas de repetición comenzó con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y luego se amplió a los impuestos Inmobiliario y Automotor. Con la nueva resolución se suma el segmento correspondiente a Embarcaciones Deportivas o de Recreación. “Venimos avanzando por etapas para que cada vez más trámites puedan resolverse totalmente de manera digital. No alcanza con reemplazar el papel por una pantalla: hay que simplificar los procedimientos, eliminar pasos innecesarios y acortar los tiempos de respuesta”, explicó Girard.

Cómo acelerar los trámites para recuperar saldos a favor

El nuevo esquema comprende tanto los saldos a favor originados en pagos de obligaciones propias como aquellos casos en los que se haya realizado un pago sobre un objeto equivocado. La normativa dispone, además, que deberá presentarse una demanda de repetición por cada embarcación involucrada. La propia resolución señala que los desarrollos tecnológicos alcanzados por ARBA permiten extender estos procedimientos y lograr una mejora en la efectividad y celeridad de los trámites.

La Agencia proyecta continuar durante los próximos meses con la incorporación de las demandas vinculadas con el Impuesto de Sellos y el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, y posteriormente sumar las correspondientes a agentes de recaudación. Finalmente, Girard dijo que “cuando alguien tiene un saldo a favor, nuestro objetivo es que pueda recuperarlo con la menor cantidad de pasos y en el menor tiempo posible. Esa lógica atraviesa todo el proceso de modernización que llevamos adelante en ARBA: usar la tecnología para hacer más simple la relación con quienes cumplen”.