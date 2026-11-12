El refugio colonial escondido entre las sierras, rodeado de montañas y arroyos

La Estancia Candonga conserva uno de los rincones más antiguos de Córdoba, un refugio colonial rodeado de montañas, arroyos y vegetación autóctona que permite conocer parte de la historia de la provincia.

{{{htmlAmp}}}

El predio se encuentra en la comuna de El Manzano, en el área de Sierras Chicas, y tiene como uno de sus principales atractivos a la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, una construcción del siglo XVIII declarada Monumento Histórico Nacional.

El lugar combina patrimonio arquitectónico, turismo rural y actividades al aire libre, con la posibilidad de recorrer antiguas instalaciones de la estancia, conocer su historia y disfrutar de la gastronomía regional.

¿Qué hacer en la estancia colonial de Candonga?

El origen de Estancia Candonga se remonta a comienzos del siglo XVIII, cuando José Moyano Oscáriz adquirió los terrenos y desarrolló la Estancia Santa Gertrudis. El complejo contaba con una vivienda, huertas, corrales para el ganado, un molino y un oratorio dedicado a la Virgen del Rosario.

La capilla, cuya construcción se sitúa alrededor de 1730, es el principal testimonio de aquella época. Su arquitectura se distingue por una pequeña nave con bóveda, una sacristía y un arco cobijo que protege la entrada. En el interior se conserva un altar dedicado a Nuestra Señora del Rosario.

El nombre Candonga también está relacionado con la actividad económica que se desarrollaba en la zona. El término significa "mula de tiro" o "mula cansada" y hace referencia al antiguo uso del paraje como lugar de descanso para los animales que integraban las caravanas comerciales rumbo al Alto Perú y Potosí.

En 1941, la capilla fue declarada Monumento Histórico Nacional. Décadas después, comenzó un proceso de recuperación del casco de la estancia que permitió reconstruir parte de sus instalaciones y recuperar elementos vinculados con la producción rural.

Actualmente, los visitantes pueden recorrer el antiguo molino harinero, los corrales de mulas, las habitaciones restauradas y la huerta agroecológica. El establecimiento también cuenta con un restaurante de cocina criolla, donde se utilizan frutas y verduras de producción propia.

La propuesta incluye distintas actividades recreativas, como caminatas por los senderos serranos, cabalgatas, avistaje de aves y paseos por el entorno natural. También hay espacios para disfrutar del río, la pileta y las instalaciones del predio.

Quienes quieran prolongar la visita pueden alojarse en casas y cabañas equipadas, que mantienen el estilo rural del establecimiento. La experiencia permite combinar el descanso con recorridos por el patrimonio histórico y los paisajes de las Sierras Chicas.

¿Cómo llegar a Estancia Candonga desde la Ciudad de Córdoba?

Para llegar desde la ciudad de Córdoba hay que recorrer aproximadamente 45 kilómetros por la autovía E-53 hasta El Manzano y continuar por un camino de ripio consolidado de unos ocho kilómetros. El acceso atraviesa un sector serrano hasta alcanzar el predio de la estancia, donde hay estacionamiento para los visitantes.