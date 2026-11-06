Entre las escapadas para hacer desde Buenos Aires hay un destino que casi nadie conoce: Udaquiola, un pequeño pueblo del partido de Ayacucho donde una estación de tren de 1911 sigue en pie en medio de un monte. Está a unos 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y tiene 125 habitantes.

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No tiene grandes atracciones ni movimiento turístico. Su encanto está justamente ahí: el silencio, los árboles que rodean la vieja estación y el ritmo de un pueblo que estuvo a punto de quedar en el olvido.

Dónde queda Udaquiola y cómo llegar

Udaquiola está a 72 kilómetros de la ciudad de Ayacucho, sobre la ruta provincial 29. Desde Buenos Aires, se toma la autopista Ezeiza-Cañuelas, después la ruta 3 hasta San Miguel del Monte, la ruta 41 hasta General Belgrano y, por último, la ruta 29 hasta el pueblo. El viaje es de poco más de tres horas.

Antes de salir, conviene consultar el estado de los caminos, sobre todo si llovió en los días previos.

La historia de la estación de Udaquiola

El pueblo nació con el tren. La estación fue la quinta del ramal Chas–Ayacucho del Ferrocarril Roca, se habilitó el 1° de julio de 1911 y cerró en 1978. Su nombre recuerda a Pedro Udaquiola, el dueño de las tierras donde se fundó.

Durante décadas, los trenes llevaron cereales, ganado, correspondencia y pasajeros, y alrededor de las vías se instalaron comerciantes, trabajadores ferroviarios y productores rurales. Con el cierre del ramal llegó la falta de trabajo y muchos vecinos se fueron.

Pero la estación resistió. Hoy sigue en pie en medio del monte, rodeada de árboles, y es la postal más buscada del pueblo.

Qué hacer en Udaquiola

Recorrer la estación y el monte. Es el plan principal: caminar entre los árboles, por los senderos que rodean el viejo edificio, y sacar fotos.

Es el plan principal: caminar entre los árboles, por los senderos que rodean el viejo edificio, y sacar fotos. Conocer el viejo hotel y el club. El pueblo conserva un antiguo hotel de los tiempos en que llegaban viajeros, y el Club Social y Deportivo Udaquiola, fundado en 1933, que sigue siendo el punto de encuentro de los vecinos.

El pueblo conserva un antiguo hotel de los tiempos en que llegaban viajeros, y el Club Social y Deportivo Udaquiola, fundado en 1933, que sigue siendo el punto de encuentro de los vecinos. Comer en Fina Estampa. Es el único emprendimiento de turismo rural del pueblo: su encargada, Trinidad Mujica, recibe a los visitantes en el patio de su casa, ofrece caminatas guiadas y comida casera al aire libre. Las visitas son con aviso previo.

Es el único emprendimiento de turismo rural del pueblo: su encargada, Trinidad Mujica, recibe a los visitantes en el patio de su casa, ofrece caminatas guiadas y comida casera al aire libre. Las visitas son con aviso previo. Mirar el cielo. Con muy poca contaminación lumínica, las noches se llenan de estrellas.

Cómo armar la escapada

Udaquiola queda en el camino a Ayacucho, así que se puede combinar en un fin de semana: parar en el pueblo a la ida y seguir 72 kilómetros más por la ruta 29 para pasar la noche en Ayacucho, la opción más cercana con oferta turística.

Ayacucho es una ciudad tranquila, con calles arboladas y arquitectura de época, conocida por la Fiesta del Ternero, que se celebra en marzo. Y para quienes unos días extra, Tandil queda a 70 kilómetros de Ayacucho.