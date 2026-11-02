Perdió 250 puestos de trabajo y estuvo a punto de desaparecer: el pueblo bonaerense que renació gracias al turismo y la acción vecinal.

A unos 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido bonaerense de Punta Indio, hay un pueblo que encontró en el turismo una oportunidad para reconstruir su futuro. Pipinas supo tener una economía sostenida por la industria cementera, pero el cierre de su principal fábrica dejó a cientos de trabajadores sin empleo y puso en riesgo la continuidad de la localidad. Frente a ese escenario, sus habitantes decidieron organizarse para recuperar los espacios abandonados y darle una nueva vida al lugar.

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Hoy, la localidad combina su pasado industrial con una propuesta de turismo comunitario que invita a conocer su historia, recorrer sus espacios patrimoniales y disfrutar de la tranquilidad del entorno rural. Entre sus principales atractivos se encuentran la antigua chimenea de la cementera, los murales que recuperan la identidad local y el Hotel Pipinas, un establecimiento que volvió a funcionar gracias al trabajo de los propios vecinos.

La historia de Pipinas comenzó en 1913, con la llegada del ferrocarril. Como ocurrió con muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, la estación favoreció el crecimiento de un pequeño asentamiento rodeado de estancias y permitió trasladar personas y productos agropecuarios.

El nombre del pueblo tiene un origen particular: según la tradición, deriva del apodo con el que conocían a dos hermanas llamadas Josefina, hijas de un estanciero de la zona. Con el tiempo, aquella denominación pasó a identificar primero a la estación ferroviaria y después a toda la localidad.

Durante sus primeros años, la actividad económica estuvo vinculada principalmente con el campo. Sin embargo, el descubrimiento de importantes depósitos subterráneos de conchilla calcárea, un material utilizado para fabricar cal y cemento, cambió el destino del pueblo. En 1936, el ingeniero cordobés Marcelo Garlot llegó a la zona y comprobó la existencia del yacimiento. Al año siguiente, cerca de 1.000 obreros arribaron para construir la fábrica. Finalmente, el 15 de abril de 1939 se encendió el primer horno de CORCEMAR y comenzó una etapa de fuerte crecimiento industrial.

Durante décadas, la chimenea de la fábrica permaneció encendida las 24 horas y se convirtió en una imagen inseparable de la vida cotidiana. Para los habitantes, representaba el trabajo y la posibilidad de construir un futuro sin tener que abandonar el pueblo.

Pero esa realidad comenzó a cambiar. Primero, durante la década de 1980, con el cierre del ramal ferroviario. Luego, en 1994, Loma Negra compró CORCEMAR y despidió a unos 250 de sus 300 trabajadores, mientras transformaba el establecimiento en una calera. Siete años después, en 2001, la planta cerró definitivamente.

La clausura tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de la pérdida de empleos. Muchos comercios dejaron de funcionar, numerosas familias se marcharon y algunas viviendas quedaron vacías. La chimenea apagada pasó a representar una etapa de prosperidad que parecía imposible de recuperar.

Frente a ese panorama, un grupo de vecinos decidió buscar una alternativa. En 2003 crearon la Cooperativa de Trabajo Pipinas Viva, con el objetivo de generar nuevas fuentes laborales, fortalecer el arraigo y recuperar la identidad de la localidad.

El hotel abandonado que los vecinos transformaron en un atractivo turístico

Uno de los proyectos más importantes de la cooperativa fue recuperar el antiguo hotel que había pertenecido a la cementera. El edificio llevaba alrededor de diez años cerrado y se encontraba en malas condiciones, con cañerías obstruidas, paredes deterioradas y prácticamente sin mobiliario.

Los integrantes de la cooperativa se ocuparon de buena parte de las tareas de recuperación: pintaron las habitaciones, consiguieron camas, repararon el camping y volvieron a poner en funcionamiento la pileta. Un contrato para alojar durante tres meses a trabajadores que participaban de la instalación de fibra óptica permitió reunir los fondos necesarios para completar las obras.

Perdió 250 puestos de trabajo y estuvo a punto de desaparecer: el pueblo bonaerense que renació gracias al turismo y la acción vecinal.

Así nació el Hotel Pipinas, administrado por los propios trabajadores y convertido en una pieza central de la propuesta turística local. Actualmente cuenta con 16 habitaciones con baño privado y capacidad para recibir aproximadamente a 50 huéspedes. También ofrece restaurante con comida casera y una experiencia de alojamiento vinculada con las costumbres de la comunidad.

La recuperación del establecimiento fue parte de un proceso más amplio: transformar el pasado industrial en un atractivo para quienes buscan conocer la historia de los pueblos bonaerenses y descubrir destinos alejados de los circuitos turísticos tradicionales.

Entre los lugares que se pueden visitar se destaca la emblemática chimenea de la antigua cementera, junto con los murales que reflejan las raíces de Pipinas y los espacios dedicados a preservar la memoria de la vida obrera. También se encuentra el complejo municipal, un predio de 13 hectáreas que reúne un polideportivo, cancha de bochas, pileta y un histórico teatro-cine.