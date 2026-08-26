Referentes de distintos sectores presentaron el Acuerdo Nacional por los Cuidados

En un salón repleto de referentas y referentes de organizaciones sociales, políticas, académicas y sindicales se presentó este martes el Acuerdo Nacional por los Cuidados. La iniciativa, impulsada por la mesa intersectorial que conforma La cocina de los cuidados, busca instalar en el centro del debate público una idea simple y urgente: sostener la vida es una tarea colectiva y el cuidado debe ser reconocido como un derecho y una responsabilidad social compartida. El Acuerdo ya cuenta con la adhesión de 250 organizaciones, 14 universidades nacionales y más de 50 municipios.

Frente a un escenario de desmantelamiento de las políticas públicas del cuidado, el Acuerdo propone construir un consenso amplio entre organizaciones sociales, sindicales, religiosas, comunitarias y de la sociedad civil que permita avanzar hacia un sistema de cuidados más justo, inclusivo y sostenible. Para eso, se lanzó esta tarde una campaña nacional con trece puntos.

Cortesía @Cuidados_arg (Instagram).

"Es un día muy importante para nosotras porque además de felicidad tenemos esperanza, porque construimos una alianza social poderosa", abrió Virginia Franganillo, coordinadora de la mesa intersectorial de La cocina de los cuidados, desde la tarima de la Fundación Foro Sur. Y destacó que esta propuesta "comenzó cuando" empezaron "a pensar colectivamente una propuesta para la sociedad argentina, central en un proyecto de país, una construcción de abajo hacia arriba con el desafío de sumar muchas voces, y un sueño: que después de Malvinas y el Conicet, la próxima camiseta argentina sean los cuidados".

Lucía Cirmi, economista y una de las coordinadoras del Monitor que, de manera trimestral, releva las políticas públicas de cuidado para La cocina, explicó que este acuerdo "es al mismo tiempo una denuncia, una propuesta frente a la transición demográfica y un programa de política pública" y profundizó: "Es una alternativa al discurso de Milei sobre la baja de la natalidad, a la que no hay que pensar como un problema, sino como una oportunidad para que la sociedad pueda vivir mejor, con más cuidados".

Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda feminista del CELS, una de las organizaciones que conforman La cocina, detalló uno a uno los trece puntos que propone el Acuerdo: "Lo primero que decimos es que cuidar es un proyecto de país y que los recursos están, porque los cuidados no son un gasto sino una inversión". Y subrayó que los ejes son "una agenda para desarrollar sistemas de cuidados integrados, infancias, adolescencias, familias, territorios, trabajadoras y cuidados comunitarios, mujeres y diversidades, personas adultas mayores, con discapacidad". "Los trece puntos nos dan un horizonte, ahora tenemos que seguir ampliando las redes para que sean una realidad", sumó.

Cortesía @Cuidados_arg (Instagram).

La investigadora María del Carmen Feijoo señaló que estar hoy presentando este acuerdo "es algo muy impactante porque hace casi 50 años en Buenos Aires un grupo de sociólogas empezamos a estudiar qué hacían las mujeres en sus hogares". "Y nunca me imaginé que ese tema se iba a convertir en un movimiento social de acción colectiva como el que estamos construyendo acá", siguió, antes de proponer que la campaña "incluya a todos los actores sociales posibles, y no sólo a las mujeres".

Tras unas palabras de la abogada feminista Nelly Minyerski, se presentaron dos paneles, moderados por Emilia Trabucco, de la CTA de Ixs Trabajadorxs y Nodal. En la primera, "Las poblaciones que necesitan cuidados", participaron Gabriela Bauer, pediatra y ex directora del Hospital Garrahan; Mónica Roqué, de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) y Gabriela Troiano, por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Cortesía @Cuidados_arg (Instagram).

El segundo panel

En el segundo panel, expusieron en representación de las y los trabajadores Norma Morales de la UTEP y las secretarias de Género de la CTA Autónoma, Leonor Cruz, y de la CGT, Carla Gaudensi. Por último, el empresario Gustavo Grobocopatel destacó la importancia de que el sector empresario sea parte de un pacto social por los cuidados.

Durante la presentación, también estuvieron presentes concejalas municipales, quienes anunciaron que ya se presentaron proyectos de ordenanza en 50 localidades de todo el país, para adherir y trabajar los distintos puntos del acuerdo en cada territorio.