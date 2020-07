Emotivo: Alberto Fernández respondió al video de un hombre que invirtió el IFE en un emprendimiento de cocina

En tiempos en los que se pone en duda la efectividad del ingreso Familiar de Emergencia, la herramienta que dispuso el gobierno para ayudar a quienes lo necesitan en el transcurrir de la pandemia cobra cada vez más relevancia. En los últimos días, un video llegó al presidente con la historia de un hombre que utilizó ese dinero para un emprendimiento familiar y logró triplicar al capital en pocos días.

"Puse en práctica todos mis dones como cocinero, con la vieja máquina pasta linda de la abuela de 50 años decidimos iniciar nuestro negocio. Decidimos comprar con ese dinero 3 muzzarellas, un jamón cocido, y algunas cositas más, y comenzamos a trabajar", comentó Ezequiel, en un video publicado en Twitter.

Y agregó: "Les cuento que ya hemos triplicado en 20 días el dinero que usted nos dio para salir adelante. Lo considero muy pero muy importante. Parece poco pero para nosotros fue muy importante. Es impresionante la gente que nos está llamando, que nos quiere, que le gusta. Le cuento que si bien me ve solo, en este momento, tengo a Jesucristo dándole a la manija mientras amaso. Somos una familia de mucha fe y en estos días me levanté con inspiración y ganas de invertir ese dinero en darle de comer a las personas y nos está yendo muy pero muy bien".

"Le quiero agradecer mucho, siga para adelante, no le afloje, le envío muchas fuerzas. Y espero que el Señor algún día me permita conocerlo. Lo queremos mucho y fuerzas", expresó sus sentidas palabras hacia el presidente.

Por su parte, Alberto Fernández se conmovió con la historia y decidió responderle con otro video: "Vi el lindo video que me mandaste trabajando. No en lo tuyo, en lo que te toca ahora, pero no sabes cuanto me alegra que hayas podido aprovechar esa ayuda que el Estado te está dando. Nos sorprendimos porque había mucha más gente que necesitaba esa pequeña ayuda del Estado. Por eso decidimos mantenerla.

También confesó que "en algún momento hice tallarines con esa misma máquina" y le deseó que "pronto puedas volver a lo tuyo. Lo más importante es que sepamos que hay momentos donde el otro necesita ayuda y lo que tenemos que hacer es darla", concluyó el mandatario.