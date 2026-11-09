Cómo es el recorrido del Papamóvil en Córdoba por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá uno de sus momentos más convocantes en las calles de la capital provincial. El martes 10 de noviembre, miles de fieles podrán acercarse para saludar al Pontífice durante los recorridos en Papamóvil que realizará después de la misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y antes de su encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral.

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El operativo contempla dos trayectos por avenidas centrales, espacios peatonales para que el público pueda observar el paso del Papa y un importante despliegue de seguridad. La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial también anunciaron cortes de tránsito, transporte público gratuito y estacionamientos especiales para organizar la llegada de visitantes de distintos puntos del país.

Cómo será el recorrido del Papamóvil en Córdoba: las calles por las que pasará León XIV

El primer recorrido del Papamóvil comenzará después de la misa central en FAdeA, prevista para las 10 del martes 10 de noviembre. Una vez finalizada la celebración, León XIV se trasladará en un vehículo cerrado hasta la intersección de las avenidas Colón y Santa Fe, donde subirá al Papamóvil para continuar hacia el centro de la ciudad.

Desde allí, el trayecto seguirá por las siguientes arterias:

Avenida Colón.

Avenida General Paz.

Avenida Vélez Sarsfield.

Avenida Hipólito Yrigoyen.

El recorrido finalizará en el Arzobispado de Córdoba, ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Montevideo. Allí está previsto que el Pontífice salude a los fieles desde el balcón de la sede religiosa.

Según el cronograma difundido por la organización, el paso del Papa por el corredor y su saludo desde el Arzobispado están previstos para las 11:45 aproximadamente. El horario es estimativo y puede modificarse según la duración de la misa y los traslados.

El segundo trayecto se realizará durante la tarde, antes del encuentro con representantes del clero en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, programado para las 15:15. León XIV saldrá del Arzobispado y avanzará por avenida Hipólito Yrigoyen, avenida Vélez Sarsfield y calle 27 de Abril hasta llegar a la Catedral.

Este segundo desplazamiento también permitirá que los fieles acompañen al Pontífice desde las calles y espacios públicos habilitados. El encuentro religioso será de carácter privado, aunque podrá seguirse desde la Plaza San Martín, donde se estima una capacidad de alrededor de 15.000 personas.

Dónde ver al Papa en Córdoba y cuáles serán los puntos habilitados

La Municipalidad de Córdoba y el Arzobispado establecieron cuatro puntos principales para participar de la visita de León XIV: la misa en FAdeA, el recorrido del Papamóvil, el saludo desde el balcón del Arzobispado y el encuentro en la Catedral.

Para quienes quieran verlo durante el primer recorrido, uno de los sectores centrales será el corredor de avenida Colón, desde Santa Fe, y su continuación por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen.

La organización informó que se habilitará el paso peatonal a lo largo del recorrido para que los asistentes puedan acercarse al trayecto. El Papamóvil circulará a baja velocidad y las avenidas estarán ornamentadas con banderas para recibir al Pontífice.

En el Arzobispado, los fieles podrán concentrarse sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre Montevideo y Plaza España, para esperar el saludo desde el balcón. Ese sector tendrá una capacidad estimada de hasta 200.000 personas.

En tanto, quienes elijan acompañar la actividad en la Catedral podrán ubicarse en Plaza San Martín. En ese lugar habrá pantallas para seguir las distintas instancias de la visita.

Cortes de tránsito en Córdoba: qué pasará con los colectivos y cómo llegar

La visita papal implicará un operativo especial con más de 350 cortes de tránsito, que comenzarán de manera progresiva el lunes 9 y continuarán durante el martes 10 de noviembre.

El cronograma oficial establece tres etapas:

Lunes 9, desde las 12: cortes en los accesos y alrededores de FAdeA, donde se realizará la misa.

cortes en los accesos y alrededores de FAdeA, donde se realizará la misa. Lunes 9, desde las 20: restricciones en avenida Colón y el casco céntrico, incluida la zona de Plaza España.

restricciones en avenida Colón y el casco céntrico, incluida la zona de Plaza España. Martes 10, desde las 7: cierre vehicular de todo el corredor papal, por las avenidas La Voz del Interior, Circunvalación y Colón.

Las restricciones serán para vehículos, por lo que los peatones podrán circular por los sectores habilitados. Sin embargo, se espera una gran concentración de personas, especialmente en las avenidas por las que pasará el Pontífice.

Papa León XIV.

Para facilitar los traslados, los colectivos urbanos de Córdoba serán gratuitos durante el lunes 9 y el martes 10. Además, quienes lleguen desde otras localidades en vehículos particulares podrán utilizar los estacionamientos acondicionados en el Estadio Mario Alberto Kempes y el Complejo Ferial Córdoba, para luego continuar en transporte público.

Las autoridades recomiendan evitar el uso de autos particulares, llegar con anticipación y consultar los mapas oficiales de cortes y accesos antes de viajar.