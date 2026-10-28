Artistas que tocan por la visita del papa León XIV en Córdoba: quiénes son y el cronograma confirmado

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá una importante participación de artistas argentinos. La programación musical combinará figuras reconocidas del folclore con intérpretes, agrupaciones religiosas y coros locales que acompañarán las actividades previas a la misa del pontífice.

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Entre los nombres más destacados aparecen Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular que formarán parte de la vigilia prevista en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La organización también confirmó una lista de artistas y agrupaciones que aportarán distintas expresiones musicales a una convocatoria que reunirá a miles de fieles de Córdoba y otras provincias.

Qué artistas tocarán en Córdoba durante la visita del papa León XIV

La grilla confirmada para las actividades en FAdeA reúne a músicos de trayectoria, solistas, grupos corales y proyectos vinculados con la música religiosa. Estos son los artistas y agrupaciones anunciados hasta el momento:

Jairo: uno de los referentes históricos de la canción argentina, con una trayectoria que atraviesa el folclore y la música popular.

uno de los referentes históricos de la canción argentina, con una trayectoria que atraviesa el folclore y la música popular. Jorge Rojas: cantante y compositor salteño, reconocido por su recorrido en el folclore nacional.

cantante y compositor salteño, reconocido por su recorrido en el folclore nacional. José Luis Miralles.

Ruah.

Coro Agnes.

Tradición Serrana.

DUITO.

Ignacio Sagala.

Andrés Castellano.

Toco Para Dios.

Maxi Larghi.

Pablo Martínez.

Trinidad.

Cor Mariae.

Cuándo es la vigilia y a qué hora será la misa del Papa en Córdoba

Las actividades principales se desarrollarán en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde los fieles podrán participar de la vigilia durante la noche previa a la misa que encabezará León XIV. Este es el cronograma anunciado:

Lunes 9 de noviembre, desde las 18: apertura de los accesos al predio de FAdeA.

apertura de los accesos al predio de FAdeA. Lunes 9 de noviembre, desde las 22: comienzo previsto de la vigilia, con música, animación y momentos de oración.

comienzo previsto de la vigilia, con música, animación y momentos de oración. Martes 10 de noviembre, a las 10: misa presidida por el papa León XIV.

La programación contempla que muchos de los asistentes pasen la noche en el predio para participar de la celebración religiosa del martes. Por eso, la vigilia será una parte central del encuentro y no solamente una instancia musical previa.

Jairo.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján. En Córdoba, la vigilia y la misa serán dos de los momentos centrales de una agenda que combinará fe, distintas expresiones musicales y encuentro comunitario.