En Esperanza, Santa Fe, la Cooperativa de Trabajo La Roca Ltda. lleva cuatro años dedicada a recuperar telgopor, un derivado del plástico que suele quedar fuera de los circuitos habituales de reciclaje.

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Cuando la planta funciona a plena capacidad, puede procesar entre 3.000 y 4.000 kilos de ese material por mes. Ese volumen se traduce en granulado para la construcción y en pinturas elaboradas con insumos de menor impacto ambiental. La experiencia busca multiplicarse en otras localidades santafesinas.

El proyecto nació al advertir que el telgopor crecía como problema ambiental y que faltaban alternativas para tratarlo. El punto de partida fue la ausencia de circuitos suficientes para un residuo que aumentaba en la ciudad y en la industria. Durante la pandemia, los integrantes de la cooperativa destinaron casi un año a investigar y desarrollar procesos que permitieran reutilizarlo. Así pasaron de la inquietud ambiental a una propuesta productiva.

Dos procesos: granulado para obra y pintura ecológica

El primer sistema que implementaron es mecánico. A través de ese proceso, el telgopor ya usado —tanto domiciliario como industrial— se convierte en granulado para morteros de cemento. En las mezclas cumple funciones de alivianador y de aislante termoacústico para edificaciones. De ese modo, un material de descarte se incorpora como insumo en la construcción.

En los últimos dos años, la cooperativa sumó un proceso químico orientado a fabricar pinturas ecológicas. Para eso utilizan solventes con menor impacto ambiental y buscan sostener una línea de producción sustentable. Gilberto Robledo, presidente de la entidad, destacó que lograron una pintura con solventes verdes. La iniciativa amplía el horizonte del proyecto y le agrega valor al telgopor recuperado.

El recorrido productivo incluye varias etapas: clasificación, trituración y separación según el tamaño de las partículas. Cada fracción obtenida se orienta a un uso distinto, de acuerdo con sus características. El material puede terminar en hormigones livianos, en aplicaciones específicas para construcción o en resinas destinadas a pinturas. Esa diversificación permite aprovechar mejor el residuo y ampliar la variedad de productos.

Familias recolectoras y nuevos nodos de producción

La tarea de recuperación involucra a familias que recolectan y clasifican residuos urbanos. Para incentivar su participación, la cooperativa armó un esquema de compra que les genera ingresos. Robledo explicó que el telgopor no tenía un precio de referencia y que acordaron un valor conveniente para todos. A partir de ese acuerdo, comenzaron a trabajar con las familias que se dedican a la recolección. El impacto social aparece así tan importante como el ambiental.

La planta recibe material de Esperanza y de comunas cercanas. Además, sus responsables avanzan en la construcción de nuevos nodos de producción en otras localidades de Santa Fe. El objetivo es reducir costos logísticos y ampliar el alcance del proyecto. Robledo sostuvo que buscan multiplicar esos nodos porque el telgopor aparece en todos lados y siempre puede reutilizarse. La réplica del modelo forma parte de la estrategia de crecimiento.

Más allá del desarrollo tecnológico, la cooperativa resalta el impacto social y ecológico de su trabajo. Sus integrantes sostienen que la iniciativa combina una salida laboral con una respuesta concreta a un problema ambiental. Robledo concluyó que el ecosistema no tiene una alternativa de respaldo y que por eso siguen apostando a esta actividad. La experiencia de Esperanza muestra cómo un residuo problemático puede transformarse en materia prima para nuevos productos.