Cuántos hijos tienen Harry y Meghan: quiénes son

Aunque nacieron con derechos a títulos reales, su crianza ha sido deliberadamente privada

El príncipe Harry y Meghan Markle mantienen una vida familiar alejada de los reflectores desde que dejaron sus deberes reales. Los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry, aunque en gran parte ocultos al público, captaron la atención mediática por su estatus dentro de la Familia Real británica. Se trata de Archie y Lilibet, quienes, a pesar de no haber aparecido en público frecuentemente, ocupan un lugar destacado por sus vínculos reales.

Archie y Lilibet: los hijos de Harry y Meghan

Meghan y Harry son padres de dos hijos: Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nacido el 6 de mayo de 2019, y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, nacida el 4 de junio de 2021. Desde el nacimiento de ambos, la pareja prefirió mantener su privacidad, evitando el protagonismo que a menudo se asocia con los miembros de la realeza británica.

Archie, el primogénito, hizo su primera aparición pública junto a sus padres durante una gira por Sudáfrica en 2019. Aunque fue un evento muy importante, después de esa ocasión, las apariciones del niño son limitadas, y la familia optó por mantener una vida lo más privada posible. Por otro lado, Lilibet, nacida en Estados Unidos, no ha tenido exposiciones públicas hasta la fecha, siguiendo la misma línea de discreción que sus padres trazaron desde su nacimiento.

Títulos reales: Archie y Lilibet se convierten en príncipes

A pesar de estar distantes de la vida pública, Archie y Lilibet recibieron un reconocimiento importante dentro de la Familia Real. Al ser nietos del actual monarca, el rey Carlos III, los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry adquirieron automáticamente los títulos de príncipe y princesa cuando su abuelo ascendió al trono. Sin embargo, estos títulos no fueron reconocidos públicamente hasta una conversación privada entre el príncipe Harry y su padre, poco después del funeral de la reina Isabel II en septiembre de 2022.

Antes de esta confirmación, Archie y Lilibet eran conocidos como Master y Miss. No obstante, el pasado marzo, se hizo oficial su estatus como príncipe Archie de Sussex y princesa Lilibet de Sussex, un derecho que les corresponde por ser descendientes directos del monarca británico. Esta decisión finalmente alineó a los hijos de los duques de Sussex con el resto de los nietos del rey.

Archie y Lilibet son los dos únicos hijos de Harry y Meghan

La vida privada de los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry

Seis años después de la boda de Harry y Meghan, la pareja ha limitado progresivamente las apariciones públicas de sus hijos. Archie, quien tenía poco más de un año cuando sus padres se retiraron de sus funciones reales, no fue visto en actos oficiales desde su gira por Sudáfrica. Por su parte, Lilibet, aún más resguardada de la prensa, no participó en ningún evento público significativo hasta la fecha. Los dos niños son los únicos nietos del rey Carlos III que no tuvieron bautismo público, lo cual refleja la decisión de sus padres de distanciarse de las tradiciones reales.

Desde su renuncia a los deberes reales, Harry y Meghan enfrentaron un intenso escrutinio mediático, pero fueron firmes en su decisión de proteger la privacidad de sus hijos. Los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry continúan siendo figuras de interés por su conexión con la realeza, pero la pareja ha dejado claro que desean criarlos en un ambiente lo más normal posible.