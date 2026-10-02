Durante años, la ciencia dio por hecho que las rayas de agua dulce sudamericanas eran animales de movimientos cortos, que pasaban su vida en un radio de pocos kilómetros. Un registro reciente obtenido por investigadores del CONICET pone en duda esa idea: una hembra de raya gigante recorrió al menos 170 kilómetros entre un arroyo de la llanura de inundación del Paraná y el río Gualeguay, en Entre Ríos.

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La recaptura se produjo 292 días después de haber sido marcada. Hasta ese momento, los antecedentes disponibles para otras rayas de la región mostraban desplazamientos de hasta ocho kilómetros, incluso tras un año de seguimiento.

"Nos sorprendió la magnitud del movimiento. Algunas especies, las más grandes, pueden moverse distancias mucho mayores a lo largo de los sistemas fluviales, de lo que se asumía previamente", explicó Luis Lucifora, investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET).

De Villa Constitución al Gualeguay

La historia de este ejemplar tiene nombres propios. La hembra fue marcada por los pescadores Daniel Doroni y Franco Romagnoli en un arroyo de la llanura de inundación del Paraná, frente a la localidad santafesina de Villa Constitución.

Unos nueve meses y medio más tarde, el pescador José María Villoldo volvió a capturarla en el río Gualeguay, frente a la ciudad entrerriana del mismo nombre. Ese reencuentro permitió calcular la distancia mínima que había recorrido a través de la red de ríos.

El caso no es fruto de la casualidad, sino de un programa en el que los pescadores recreativos cumplen un papel central.

"En dos temporadas se marcaron más de 50 rayas a lo largo de 650 kilómetros de la llanura de inundación del Paraná, en Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires", detalló Martín Vázquez, investigador del INALI y primer autor del trabajo.

El aporte de quienes pasan horas en el río resulta decisivo. "Si bien nosotros realizamos campañas para marcar rayas, sin la colaboración de los pescadores el proyecto no tendría ni la extensión geográfica, ni la cantidad de rayas marcadas que tiene", reconoció.

Cómo se sigue a una raya

El método es sencillo pero eficaz. El equipo utiliza marcas tipo dardo que quedan fijadas en la musculatura del animal y llevan un número de identificación.

"Cada marca tiene un número que identifica a la raya marcada y se detalla la información de contacto. Quien encuentre a ese ejemplar pueda enviarnos la información de número de marca, fecha y lugar de recaptura", explicó Lucifora.

Con esos datos, los investigadores reconstruyen parte del recorrido. "Con este método, conocemos la fecha y el lugar de marcado y de recaptura. También podemos medir una distancia mínima recorrida entre esos puntos, a través de la red fluvial", agregó el doctor en Ciencias Biológicas.

Una especie en riesgo

El hallazgo, publicado en la revista científica Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, tiene implicancias que van más allá de la curiosidad.

La raya gigante es especialmente sensible a la sobrepesca, y los registros oficiales muestran que su abundancia en el Paraná disminuyó por la presión pesquera. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica como "vulnerable", una de las categorías de especies amenazadas de extinción.

Además, la Argentina ocupa un lugar clave: cerca de dos tercios de la distribución mundial de la especie se encuentran en el país.

"Como país, tenemos una gran responsabilidad en la conservación de la raya gigante. Es clave la importancia que tiene el territorio argentino para la distribución global de la especie", advirtió Lucifora.

Si los ejemplares de distintas zonas pueden desplazarse grandes distancias y mezclarse, la estrategia de protección cambia. Ya no alcanzaría con pensar en poblaciones pequeñas y aisladas.

"Al menos para las especies grandes, como la raya gigante, los planes de manejo y conservación tal vez tengan que pensarse a escalas mayores. Por ejemplo, a nivel de cuenca o de tramos extensos de grandes ríos, como el Paraná", planteó el investigador.

Eso abre un desafío institucional: como cada provincia administra por su cuenta la pesca de agua dulce, una política efectiva podría requerir coordinación entre jurisdicciones.

Lo que falta saber

Los investigadores son cautos. Un solo caso no alcanza para reescribir lo que se sabe sobre la especie.

"Por ahora, este hallazgo es una anomalía que llama la atención. Debemos recolectar más evidencia para confirmarla o no y tener una idea más precisa de cuál es la escala de conservación adecuada para la raya gigante", concluyó Lucifora.

El programa de marcado y recaptura seguirá en marcha. Con más registros, el equipo espera identificar patrones de movimiento, posibles ciclos migratorios y tasas de crecimiento en ambiente natural, con el objetivo de diseñar un plan de manejo y conservación basado en evidencia científica.

Por Agustina Lima - (Agencia CTyS-UNLaM)



Con información de la Agencia CTyS.