Rastros ocultos y un acusado que se negó a declarar: el giro en la causa por la desaparición de Maira Cabrera en Catamarca

Maira Romina Cabrera, de 27 años, lleva 49 días desaparecida en Catamarca y la Justicia investiga a su expareja, Eduardo Cejas, de 36, como presunto responsable de su muerte. Según la hipótesis de la Fiscalía, el hombre la habría asesinado durante la noche del 10 de agosto en una casa de la localidad de Telaritos. Luego habría trasladado y ocultado el cuerpo en un lugar que todavía no pudo ser determinado.

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La imputación y la indagatoria

Cejas fue imputado por el fiscal de Instrucción N° 9, Luis Córdoba Andreatta, por los delitos de amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, en concurso real y en calidad de autor. Durante la indagatoria, realizada este viernes, el acusado se negó a declarar y por el momento no dio su versión de los hechos.

Cómo comenzó la investigación

La investigación comenzó después de que Lourdes Cabrera, hermana de Maira, denunciara su desaparición el 14 de agosto en el destacamento policial de Casa de Piedra, en el departamento La Paz. La joven había sido vista por última vez cuatro días antes, el 10 de agosto, en Telaritos, donde también residía Cejas.

Los dos episodios que investiga la Fiscalía

De acuerdo con la acusación, el primer episodio ocurrió el 7 de agosto, tres días antes de la desaparición. Ese día, Cejas habría amenazado a Maira durante una discusión en una casa de Telaritos. Esta escena habría sido escuchada por una hermana de la joven que se encontraba en el lugar. El segundo hecho investigado ocurrió durante la noche del 10 de agosto. Para la Fiscalía, Cejas habría causado intencionalmente la muerte de Maira. Después, siempre según la hipótesis de los investigadores, habría trasladado y ocultado el cuerpo.

La búsqueda y el cambio de competencia

Hasta el momento, los investigadores no lograron encontrar a la joven y continúan realizando medidas para determinar qué ocurrió y localizarla. Por la complejidad del caso, el fiscal Córdoba Andreatta había sido designado como coadyuvante para intervenir en las diligencias realizadas en el Distrito Sur. Luego de los procedimientos, la recepción de testimonios y el análisis de distintas pruebas, la fiscal Jorgelina Sobh declinó la competencia y remitió la causa a la Fiscalía N° 9 por razones territoriales.

Las pruebas que complican a Cejas

El jueves se realizaron cinco allanamientos: cuatro en domicilios de Telaritos y uno en Valle Viejo. Durante los procedimientos fueron secuestrados distintos elementos que ahora serán incorporados al expediente. En uno de los operativos realizado en la casa de Cejas, los peritos utilizaron un reactivo basado en luminol que permite detectar posibles rastros de sangre que no son visibles a simple vista, incluso después de tareas de limpieza. Los especialistas levantaron varias muestras que serán analizadas en el Laboratorio Satélite Forense. El objetivo es determinar si corresponden a sangre humana.

Cejas había sido liberado el viernes pasado en una causa en la que estaba investigado por supuestas lesiones leves y desobediencia judicial. Sin embargo, inmediatamente después fue detenido nuevamente por su presunta vinculación con la desaparición de Maira. Además de la investigación por el paradero de la joven, el hombre está involucrado en otra causa que se inició cuando golpeó a un policía durante su detención provisoria, al comienzo de la búsqueda. Ahora, la Fiscalía prevé solicitar una audiencia de control de detención para que Cejas permanezca detenido mientras avanza la investigación por la desaparición de Maira Cabrera.