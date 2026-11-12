El ramal Suárez del tren Mitre continúa interrumpido: qué se sabe de la normalización del servicio

El ramal Suárez de la línea Mitre se encuentra interrumpido por fallas en el suministro eléctrico y el Tren de la Costa reanudó hace minutos su servicio tras el mismo inconveniente, informó Trenes Argentinos. Hasta el momento se desconoce el horario estimado de normalización del trayecto que conecta la localidad bonaerense de José León Suárez y el barrio porteño de Retiro.

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La irrupción del ramal Suárez se comunicó a las 14:03 a través de la cuenta de X @InfoTrenMitre, y lleva cuatro horas sin prestar servicio producto de la rotura de un cable de alta tensión sobre la avenida Álvarez Thomas (Villa Urquiza), durante obras de un paso bajo nivel.

Por lo tanto, los pasajeros deberán buscar alternativas para llegar a las inmediaciones del recorrido que realizar el Suárez: 3 de Febrero (temporalmente afectada/cerrada según cronogramas recientes), Ministro Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, General Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert y José León Suárez.

¿Cuándo vuelve el servicio del ramal Suárez de la línea Mitre?

Si bien Trenes Argentinos trabaja en el lugar para solucionar el desperfecto, aún "no hay tiempo estimado" de normalización del servicio, precisaron a El Destape, entre las cabeceras. El problema surgió este mediodía luego de la rotura del tendido eléctrico que afectó a la alimentación que el tren necesita para funcionar. Esto obligó a suspender el servicio.

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