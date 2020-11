Se lanzó la primera Encuesta Nacional de Migrantes en Argentina

En una iniciativa impulsada por 50 investigadoras e investigadores del Eje Migración & Asilo del CONICET, de todo el país, en colaboración con algunas organizaciones sociales y de migrantes de todo el país, se puso en marcha la primera Encuesta Nacional de Migrantes en Argentina, que estará abierta hasta el 15 de noviembre. Dicho equipo promueve actividades de vinculación y brinda información valiosa a los organismos públicos, nacionales e internacionales, con el objetivo de generar una mirada integral, crítica e interdisciplinaria, sobre las políticas y normas de migración. La contención y el acompañamiento de las personas en situación de transito internacional es considerado un tema fundamental de cara a la construcción de sociedades más justas y hospitalarias.

“Hoy en día no hay información precisa sobre la situación de la población migrante y en ese sentido no conocemos bien qué es lo que está pasando - cuenta Andrea Sierra , investigadora de la Universidad del Comahue, miembro del equipo y migrante – los estados no llegan a dimensionar los distintos procesos migratorios. Además son tiempos álgidos que nos invitan a repensar los límites y las fronteras. Nuestros derechos y cuerpos se ven permanentemente vulnerados”.

La proyección es que la Encuesta comience a hacerse anualmente para contar con información actualizada periódicamente acerca de la situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Argentina. Al 2020 los últimos datos que se tienen son los aportados por el CENSO de 2010. El insumo entonces contribuirá a generar un diagnóstico real y una fuente conocimiento para organismos públicos con injerencia en este campo que son los encargados de implementar políticas en defensa y protección de los derechos de los migrantes, cuya situación además se vio ampliamente perjudicada por la pandemia del Covid_19.

“Entre las principales dificultades se encuentra la regularización de su situación migratoria, las condiciones laborales, muchas veces producto de la falta de DNI. A algunos colectivos como haitianos y senegaleses se suma la persecución policial como consecuencia de la xenofobia y el racismo. Además en la pandemia muchos han tenido problemas con sus alquileres, la continuidad de sus trabajo e incluso la ayuda del Estado, como fue el caso del IFE que fue denegado a algunos migrantes que cumplían con todas las condiciones para acceder”, detalla Gabriela Costhanzo, investigadora e Integrante del equipo técnico responsable de la ENMA.

El cuestionario es auto administrado, está disponible on line, y es anónimo. Solo se tarda 15 minutos en completarla. El formato digital en línea tiene limitaciones, por la falta de acceso de muchas personas a internet o porque no cuentan con dispositivos. Por eso si conoces a un migrante en alguna de estas condiciones sería ideal que puedas acercarte con el teléfono o una tablet para que la complete.

Link a la ENM:

https://es.surveymonkey.com/r/ENMA