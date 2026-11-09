Quién es Marta Griselda Torres, la mujer que le regaló un libro al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Durante la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, una de las residentes le acercó un regalo y le leyó un discurso que ella misma escribió. Su nombre es Marta Griselda Torres, tiene 78 años y es oriunda de María Grande, Entre Ríos. Este lunes recibió al papa durante su visita a la institución ubicada en Claypole, le contó su historia personal y le entregó un libro escrito por ella. El pontífice le agradeció el testimonio y le regaló un rosario.

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El encuentro ocurrió apenas tres días antes de su cumpleaños número 79, que celebrará el próximo 12 de noviembre. Marta fue elegida para hablar en representación de las personas que viven en el establecimiento y preparó sus palabras con el acompañamiento de su psicopedagoga. Ante el Papa relató su historia de vida, atravesada por dificultades familiares y problemas de salud.

"Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí", recordó durante su presentación. Su infancia transcurrió en María Grande, a unos 60 kilómetros de Paraná, donde nació con una discapacidad visual y parálisis cerebral, una condición que también afectó su movilidad desde pequeña.

La historia de Marta Torres: del abandono al hogar en el Cottolengo

Durante su testimonio, Marta contó como atravesó internaciones, operaciones y distintos tratamientos médicos. A esas dificultades se sumó la necesidad de encontrar una institución que pudiera brindarle atención permanente. "Durante largos años recorrí muchos lugares con el fin de buscar un lugar donde vivir, pero esos lugares eran transitorios y no eran adecuados para mí", explicó ante León XIV.

La llegada al Cottolengo Don Orione representó un cambio en su vida. "El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida", expresó. Allí encontró un espacio de contención, afecto y acompañamiento que le permitió dejar atrás la sensación de rechazo que había experimentado durante años.

"Me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada. Acá he sido tan feliz. También conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron", contó.

Su experiencia también la llevó a escribir un libro con el objetivo de acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. "Como durante mucho tiempo yo quería ayudar y no sabía cómo hacerlo, por eso escribo este libro porque deseo que mi historia sea conocida y escuchada", explicó.

La intención quedó sintetizada en uno de los mensajes que compartió con el Papa: "Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas".

El libro que le entregó al Papa y la realidad del Cottolengo

Durante el encuentro, Marta le entregó personalmente su obra a León XIV. "Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a muchas personas", le dijo. También explicó que el regalo era una forma de agradecerle a Dios por su recorrido, que "incluyó muchas cruces, sí. Pero muchos regalos también".

La mujer agradeció al pontífice por visitar la institución y poner la mirada sobre sus residentes. "Gracias por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada en nosotros", expresó antes de despedirse con un "Gracias, Santo Padre".

El Cottolengo Don Orione es una institución que alberga a unas 400 personas con discapacidad y patologías severas, además de brindar atención ambulatoria a otras 100. En sus aproximadamente 50 hectáreas trabajan alrededor de 370 personas, entre profesionales de la salud y equipos de acompañamiento.