Quién es John Prevost, el hermano del papa León XIV

John Prevost es uno de los dos hermanos mayores del papa León XIV y una de las personas que mejor conoce la historia familiar de Robert Francis Prevost. Criados en Dolton, un suburbio al sur de Chicago (Estados Unidos), junto a su hermano Louis, compartieron una infancia sencilla, atravesada por la educación católica, las actividades escolares y una vida cotidiana que, según recuerda John, no tenía nada de extraordinario.

{{{htmlAmp}}}

Quién es John Prevost: la historia familiar del papa León XIV

En una entrevista con EWTN News In Depth, John contó detalles de aquellos años y explicó cómo la religión ocupaba un lugar central en el hogar. Sus padres, Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez, formaron una familia profundamente vinculada con la Iglesia. El padre había sido docente y director escolar, mientras que la madre trabajaba como bibliotecaria. Ambos participaban activamente de la vida parroquial.

John Prevost sostiene una imagen de ellos de niños.

“Era lo habitual: ir a la escuela, volver a casa, hacer la tarea, salir a jugar, volver, estudiar, irse a dormir y luego repetir todo eso”, recordó John al describir la infancia de los tres hermanos. Los Prevost fueron monaguillos, participaron del coro escolar y tuvieron una formación religiosa desde pequeños. La oración antes de la cena y el rezo del rosario después de comer eran parte de la rutina familiar. También compartían actividades recreativas, como salir a jugar al barrio o participar de programas televisivos infantiles.

Uno de los recuerdos más curiosos que contó John fue una anécdota protagonizada por Robert mientras construían un cobertizo en el patio de su casa. “Rob se cayó a través del techo”, relató entre risas, al explicar que habían utilizado puertas viejas para construirlo y parte de la madera estaba podrida.

La predicción sobre Robert Prevost

Hubo un episodio de aquella infancia que hoy adquiere un significado especial. Cuando Robert estaba en primer o segundo grado, una vecina hizo una predicción que parecía imposible: aseguró que algún día sería el primer Papa estadounidense. “Cuando estaba quizá en primer o segundo grado, una de las mamás de la casa de enfrente nos dijo, mientras jugábamos afuera: ‘¿Saben? Él va a ser el primer papa estadounidense’”, recordó John.

La vocación religiosa de Robert también apareció muy temprano. Según su hermano, desde chico manifestó su deseo de convertirse en sacerdote. Después de terminar octavo grado ingresó al seminario, por lo que pasó buena parte de su adolescencia y juventud lejos de la casa familiar.

León XIV junto a sus hermanos Louis y John.

Con el paso de los años, la relación entre ambos se mantuvo cercana, aunque la distancia y las responsabilidades del pontificado modificaron la frecuencia de sus encuentros. John contó que todavía comparten conversaciones y juegos digitales, como Wordle y Words with Friends.

La personalidad del papa León XIV, según su hermano John Prevost

También destacó algunas características personales de su hermano. “Tiene la paciencia de un santo”, afirmó, y explicó que León XIV suele tomarse mucho tiempo antes de responder, a diferencia de él, que reconoce ser más impulsivo.

Sobre el impacto de su elección, John expresó orgullo, pero también reconoció la dificultad de asumir el nuevo lugar familiar. “Siempre es interesante, pero a veces también es triste”, contó, al explicar que muchas personas se acercan a él buscando ayuda por ser hermano del Papa.

Para John, sin embargo, hay algo que permanece intacto: detrás del hombre que hoy conduce la Iglesia católica sigue estando Robert, el menor de tres hermanos que creció jugando en las calles de Chicago y que, desde muy pequeño, parecía tener un destino diferente.