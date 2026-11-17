A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre en España, una encuesta reciente adelanta la posible victoria del Partido Popular (PP). Sin embargo, el PSOE no deja de achicar la diferencia y el actual presidente, Pedro Sánchez, mantiene una imagen positiva para gobernar.

{{{htmlAmp}}}

Quién gana las elecciones de España: las predicciones de la última encuesta

El último sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER, estimó que el PP tiene la mayor intención de voto con el 31,5%. El PSOE, en tanto, achica la distancia y supera el 30% por primera vez desde los comicios de 2023, con el 30,3% de los votos.

Es una cifra superior a la de las últimas semanas, aunque todavía inferior al 31,7% que obtuvo en las elecciones anteriores. Sin embargo, la diferencia entre ambos partidos es de solo 1,2 puntos, y el margen de error de la encuesta es de ±2, así que en votos está prácticamente empatado.

De acuerdo a la encuesta, en escaños, el PP obtendría 130 diputados (incluidos los dos que sumaría por su alianza con UPN en Navarra) y el PSOE, 119. Mientras que Vox alcanzaría 62 bancas. Frente Amplio, junto con las coaliciones territoriales y Podemos, reuniría 10.

La derecha mantiene la mayoría absoluta

Pese al crecimiento socialista, la suma de PP y Vox no se modifica: 192 escaños, 16 más que los 176 necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Vox cae al 18% en estimación de voto.

Cómo quedarían los partidos regionales

Entre las fuerzas nacionalistas, la proyección es la siguiente:

Esquerra Republicana de Catalunya: 10 escaños.

Bildu: 7.

Junts per Catalunya: 3.

PNV: 3.

Adelante Andalucía: 3.

BNG: 2.

Coalición Canaria: 1.

¿Quién sería el próximo presidente de España?

Pedro Sánchez continúa como el candidato preferido para ocupar la presidencia: tiene la intención de voto del 32% de los consultados, con ocho puntos más que Alberto Núñez Feijóo y trece más que Santiago Abascal. Sin embargo, al preguntar por la fórmula de gobierno, el 24,5% se inclina por un Ejecutivo de PP y Vox, 3,6 puntos por encima de quienes prefieren uno de PSOE y Frente Amplio.