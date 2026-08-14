Quién era Gonzalo Balado, el argentino de 40 años que murió ahogado durante una práctica de surf en la isla de Pascua

La ciudad de Mar del Plata se vio conmocionada tras conocerse la noticia del fallecimiento de Gonzalo Balado, un surfista marplatense de 40 años que se ahogó en la Isla de Pascua. El hombre murió el pasado martes en un accidente ocurrido en medio de una práctica de sur en la costa chilena.

Balado, era popularmente llamado “El Che” o “Gonchi”. Se encontraba en el agua junto a otras dos personas cuando ocurrió la tragedia en una zona conocida por sus grandes olas y la presencia de rocas. Según la información difundida por la Gobernación Marítima de Hanga Roa, el accidente se produjo alrededor de las 16.30, cuando los tres surfistas se preparaban para finalizar la jornada.

El mar presentó condiciones especialmente exigentes y Balado sufrió un inconveniente con su tabla. Pese a los esfuerzos realizados para asistirlo, el marplatense no logró sobrevivir.

Un accidente en una zona de olas y rocas

Según la reconstrucción inicial, los tres deportistas se encontraban surfeando en un sector de Rapa Nui caracterizado la fuerza del mar y por las formaciones rocosas, lo que requiere mucha experiencia y atención especial a las condiciones del océano.

Los otros dos surfistas que estaban junto a él fueron rescatados y se encuentran en buen estado de salud. Las autoridades chilenas desplegaron un operativo de emergencia para asistir a los involucrados y comenzar una investigación para saber cómo ocurrió el accidente.

La noticia rápidamente llegó a Mar del Plata, en lugar donde Balado nació y mantenía a sus afectos y generó una fuerte conmoción. Su vida, sin embargo, estaba desde hacía años ligada a Rapa Nui, donde residía junto a su pareja.

La tragedia volvió a poner de manifiesto lo riesgoso que puede ser la práctica de surf incluso para deportistas experimentados cuando las condiciones del mar resultan adversas.

Quién era el marplatense que murió en la Isla de Pascua

Balado era una persona conocida en la comunidad local y había hecho de la Isla de Pascua su hogar en los últimos años. Además de su pasión por el surf, practicaba buceo y tenía un fuerte vínculo con el mar y los deportes relacionados.

Su muerte generó pesar entre quienes lo conocían en Chile y en Mar del Plata. Las autoridades del país vecino continúan avanzando en la investigación para determinar cómo ocurrió su muerte y darle respuestas a los familiares y allegados al joven.