Quién es Alejandro Sofía, el hombre que detuvieron por el femicidio de Aixa en Tigre

Alejandro Daniel Sofía tiene 26 años y es el principal sospechoso por el femicidio de Aixa Mili. Fue detenido este jueves en Tigre, después de permanecer prófugo desde el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años. Sofía estaba escondido en la casa de su abuela, a pocas cuadras del lugar del crimen.

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Fue capturado por efectivos de la DDI de San Isidro en un operativo de allanamiento en la vivienda, que ya había sido registrada antes y no se había hallado al sospechoso allí.

La detención se produjo mientras familiares, amigos y vecinos de Aixa realizaban una marcha en reclamo de justicia. Al enterarse de que Sofía había sido encontrado a pocas cuadras, varias personas se dirigieron hasta el lugar y se generó un momento de fuerte tensión e incidentes.

Quién es Sofía y por qué la investigación apunta a un femicidio

Aixa fue encontrada muerta el miércoles en su vivienda de la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján. Fue su padre Antonio quien la halló colgada del cuello al regresar a la casa después del trabajo. En un primer momento se evaluó la posibilidad de un suicidio, pero rápidamente se consideró que la escena podría haber sido montada para ocultar un crimen.

Fue entonces que las sospechas fueron directamente a Sofía, quien había sido pareja de Aixa y contaba con antecedentes por violencia contra la joven. En diciembre de 2025 había sido detenido en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas, y había recuperado la libertad hacía dos meses.

La víctima había denunciado hostigamiento y amenazas de parte de su expareja y todavía regía sobre él una restricción de acercamiento. Ahora, las autoridades encontraron el registro de una cámara de seguridad que sitúa a Sofía en el lugar de los hechos instantes previos al crimen.

Se estima que el joven mató a Aixa e intentó simular un suicidio. Tras ello, se profugó, no sin antes enviar mensajes a un amigo diciendo que se había “mandado una cagada” y subir un video a sus estados de WhatsApp despidiéndose de todos.

Cómo lo encontraron

Según Infobae, los investigadores lograron determinar que Sofía estaba en la vivienda de su abuela a partir de intervenciones telefónicas y tareas de telecomunicaciones. Con esa información, la fiscal titular de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre Mariela Miozzo ordenó un allanamiento de urgencia.

El operativo incluyó rastrillajes, grupos de canes K9 y efectivos de distintas dependencias policiales. La abuela del sospechoso también fue aprehendida, acusada por encubrimiento.

Como se hizo mención, familiares y vecinos de Aixa se concentraron frente al domicilio de la abuela de Sofía tras las detenciones y se produjeron algunos incidentes. Los manifestantes arrojaron piedras contra los móviles policiales y se montó un cordón de seguridad para evitar una tragedia mayor.