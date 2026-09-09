En París comenzó el juicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu, acribillado a tiros en 2022 tras una discusión en un bar. El principal acusado, Loïk Le Priol —vinculado a la extrema derecha francesa—, admitió haber disparado, pero alegó legítima defensa, mientras que otros tres imputados afrontan cargos por complicidad y tentativa de homicidio.

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Mediante el proceso se busca determinar qué hizo cada uno en el hecho que terminó con la muerte de Aramburu.

¿Quiénes son los acusados por la muerte del rugbier argentino?

El acusado central del caso es Loïk Le Priol, de 32 años, quien -según la investigación- sería el presunto autor de los disparos que mataron al exdeportista durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de una pelea que inició en la terraza del café Mabillon y continuó en la calle.

Este lunes 7 de septiembre se realizó la primera audiencia en la que Le Priol reconoció que fue él quien disparó, aunque sostuvo que lo hizo en defensa propia. “Soy responsable de la muerte de Federico Martín Aramburu. Siempre he explicado que disparé en legítima defensa. Corresponderá al tribunal decidir si esa defensa fue legítima o no”, declaró.

Sin embargo, se lo juzga por asesinato. El caso también puso sobre la mesa su vínculo con la ultraderecha francesa, ya que fue identificado como exintegrante del Groupe Union Défense (GUD), un grupo violento de extrema derecha ya disuelto.

Tras el crimen, el principal acusado fue detenido en Hungría cuando intentaba cruzar hacia Ucrania, secuencia que fue incorporada por la fiscalía a la reconstrucción de su fuga.

El segundo acusado es Romain Bouvier, de 35 años, pero se lo imputó por tentativa de asesinato, ya que los investigadores sostienen que también disparó durante el ataque, aunque no fue señalado como el autor del homicidio consumado.

¿Cómo fue el ataque?

El exjugador de rugby compartía una salida con su amigo Shaun Hegarty cuando inició una pelea con el otro grupo en el café parisino Mabillon. Después de la discusión que siguió fuera del local, el argentino fue atacado a tiros sobre el boulevard Saint-Germain y murió en el lugar.

Según la hipótesis del caso, Bouvier fue quien abrió fuego primero y luego Le Priol efectuó los disparos mortales. Esta identificación es uno de los puntos clave del proceso, ya que define el grado de responsabilidad penal de cada uno.

Los dos principales acusados podrían recibir cadena perpetua, pero con cargos diferentes. Pero en el juicio Bouvier negó haber querido matar o herir a Aramburu.

“Nunca quise matar al señor Martín Aramburu, no quise herirlo, ni siquiera quise tocarlo”, declaró. Además, rechazó la acusación tal como fue presentada por la fiscalía al afirmar: “cuestiono por completo los hechos”, según consignó France Info.

Como parte de su defensa, también indicó que usó el arma, pero que la tiró al suelo para escapar. “No debería haber tenido esa arma cargada en el bolsillo. Reconozco haberla usado cuatro veces en la vía pública. Desde el primero hasta el último disparo, siempre quise tirar al suelo para tener tiempo de huir”, citó el medio BFM.

Los otros acusados

Lyson Rochemir, de 29 años y ex pareja de Le Priol, también forma parte del proceso. Se la acusa de tener un papel activo en la secuencia que desembocó en el crimen y por lo tanto quedó incluida en el expediente principal, por lo que fue señalado como cómplice en el asesinato.

En la segunda jornada de declaraciones, Rochemir respondió sobre su expareja. “Él me asustaba. Nuestra relación no era sana. Mientras estaba detenido, me di cuenta de que mi relación con él era tóxica. Nunca lo vi con un arma”.

El cuarto y último acusado es Anthony Sorrentino, de 37 años, quien está acusado por haber ayudado luego del crimen a los presuntos asesinos a fugarse.