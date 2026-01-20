El emotivo homenaje de Los Pumas a Federico Aramburu, el exjugador asesinado en Francia

Los Pumas recordaron a Federico Martín Aramburu, exjugador asesinado en Francia y por el que, en 2026, se realizará un juicio contra los sospechosos.

El rugby argentino atraviesa días cargados de emoción y memoria. Los Pumas realizaron un sentido homenaje a Federico Martín Aramburu, exintegrante del seleccionado nacional que fue asesinado en Francia en 2022 y que este 20 de enero habría cumplido años. El recuerdo volvió a unir al mundo del rugby en una jornada marcada por el respeto, el dolor y el reconocimiento a una figura que dejó una huella dentro y fuera de la cancha.

A través del perfil de la red social X (ex-Twitter), Los Pumas postearon una foto de Aramburu jugando en el seleccionado. La evocación del formado en CASI se dio en un contexto especial para el seleccionado argentino, que decidió rendir tributo a uno de sus exjugadores más recordados de las últimas décadas. El gesto no fue casual: la fecha coincidió con el aniversario de su nacimiento y reavivó el impacto que generó su muerte, tanto en la Argentina como en el ámbito internacional.

"Fede" Aramburu disputó 22 partidos con la camiseta de Los Pumas, desempeñándose como centro y wing. Su compromiso, su perfil competitivo y su recorrido en Europa lo convirtieron en un referente para varias generaciones de rugbiers argentinos.

El crimen que sacudió al rugby mundial

Aramburu fue asesinado en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París, tras un violento episodio ocurrido en el bar Le Mabillon, ubicado sobre el Boulevard Saint-Germain. El exjugador se encontraba junto a su amigo Shaun Hegarty, también ex rugbier, con quien planeaba asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el Torneo de las Seis Naciones.

El recordatorio a Aramburu en París (Foto: AP Photo/Bob Edme).

Dentro del local se produjo un altercado con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos activistas vinculados a grupos de ultraderecha. Tras la discusión, Aramburu y su acompañante se retiraron del bar, pero fueron seguidos por los agresores, quienes los interceptaron posteriormente y efectuaron disparos en dos puntos distintos de la capital francesa.

La causa judicial y el juicio previsto para 2026

En octubre de 2025, jueces de instrucción de París ordenaron la realización de un juicio por asesinato contra Le Priol y Bouvier del 7 al 25 de septiembre, resolución confirmada por fuentes judiciales y por la fiscalía parisina. Según la investigación, Aramburu recibió múltiples disparos en zonas vitales y fue baleado por la espalda, un dato clave que refuerza la hipótesis de premeditación.

Le Priol, ex comando de la marina francesa y miembro del disuelto grupo ultraderechista Groupe Union Défense (GUD), fue detenido en Hungría cuando intentaba viajar a Ucrania. Bouvier fue arrestado en la región de Sarthe. Ambos contaban con antecedentes penales por hechos de violencia ocurridos en 2015.

Durante la instrucción, Le Priol sostuvo que actuó en defensa propia, mientras que Bouvier aseguró que no tuvo intención de matar y que los disparos fueron “disuasivos”. Estas versiones serán analizadas durante el juicio, previsto para 2026, en una causa que sigue generando un fuerte impacto mediático en Francia y en la Argentina.

La trayectoria de Aramburu en el rugby europeo

Tras su paso por Los Pumas, Aramburu desarrolló gran parte de su carrera en Francia. Defendió las camisetas de Biarritz, Perpignan y Dax, clubes en los que se destacó por su versatilidad y carácter competitivo.

Luego de su retiro profesional, decidió radicarse definitivamente en Francia, donde continuó vinculado al mundo del rugby y construyó su vida personal. Su asesinato generó una conmoción sin precedentes en el deporte, con mensajes de despedida y homenajes en distintos países.