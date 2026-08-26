Queda en Europa y los pasajes cuestan USD 700: el destino con playas de arena blanca y mar

Cuando se piensa en viajar a Europa, Lituania rara vez viene a la mente. Sin embargo, en pleno mar Báltico existe un destino con playas de arena blanca, bosques de pinos y un mar más cálido de lo que se podría pensar. Se trata del Istmo de Curlandia, también conocido como Neringa.

El Istmo de Curlandia es una franja de arena de 98 kilómetros de largo, que en su punto más angosto mide apenas 400 metros de ancho y en el más amplio llega a los 4 kilómetros. Separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia, y está compartido entre Lituania y el enclave ruso de Kaliningrado. Por su valor natural y paisajístico, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En Lituania se encuentra un destino con playas blancas y mar. Foto: Llegar sin avisar

Lo que distingue a este destino son sus dunas, que llegan a medir más de 60 metros de altura y rodean playas de arena fina y blanca, prácticamente vacías incluso en temporada alta. Una de las más visitadas es la Duna Parnidis, cerca del pueblo de Nida, desde donde se puede ver a la vez el amanecer sobre la laguna y el atardecer sobre el mar Báltico.

A pesar de estar en pleno norte de Europa, en las playas de Neringa el mar se mantiene más templado de lo que se podría pensar, llegando hasta los 24°C en las zonas de aguas poco profundas durante el verano. Esta característica, junto a los bosques de pinos, dunas de arena blanca y playas extensas hace que sea uno de los destinos más preciosos para visitar, y lo mejor de todo es que no abundan los turistas, incluso en temporada alta.

Por otro lado, además de las playas, el istmo tiene pueblos pesqueros que son encantadores, como Nida y Juodkrantė, y una fauna y flora consideradas de las más diversas del noreste de Europa, con especies como lobos habitando los bosques cercanos a la costa.

Cuánto cuesta llegar desde Buenos Aires

Volar desde Buenos Aires hasta Lituania cuesta entre USD 700 y USD 1.400, con un tiempo de viaje de alrededor de 21 horas. No hay conexión directa, sino que la mayoría de las rutas hacen escala en algún hub europeo antes de llegar a Vilnius, la capital, desde donde se puede continuar viaje hasta la costa en auto o en combinación de tren y ferry.