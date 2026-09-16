El pueblo de Salta que tiene 190 habitantes y parece detenido en el tiempo

En pleno corazón de los Valles Calchaquíes, entre montañas, caminos de tierra y construcciones que conservan la identidad del norte argentino, existe un pequeño pueblo que invita a bajar el ritmo y descubrir una de las caras menos conocidas de Salta. Tiene apenas 190 habitantes en su núcleo urbano, mantiene vivas antiguas tradiciones y es una alternativa para quienes buscan una escapada tranquila lejos de los destinos más concurridos.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de Seclantás, una localidad rodeada por el paisaje de la Precordillera andina que conserva buena parte de su arquitectura tradicional y sus costumbres. A la población urbana se suman cerca de un millar de personas que viven en las zonas rurales cercanas, en un territorio donde la cultura, las artesanías y la vida comunitaria siguen teniendo un fuerte protagonismo.

Qué hacer en Seclantás

Una de las mejores formas de conocer Seclantás es caminar por sus calles y observar sus construcciones tradicionales. El pueblo permite acercarse a la historia de los Valles Calchaquíes a través de su arquitectura y de un paisaje en el que las montañas funcionan como telón de fondo permanente.

La producción artesanal es otro de los grandes atractivos de la localidad. Seclantás es reconocida por sus tejidos y, especialmente, por la elaboración de ponchos salteños, una tradición que se transmite entre generaciones y que forma parte de la identidad cultural del pueblo. De hecho, la localidad es conocida como la “Cuna del Poncho Salteño”.

La gastronomía también ocupa un lugar importante en la experiencia. Los sabores regionales y las costumbres vinculadas a la cultura andina permiten conocer una parte de la identidad del lugar que difícilmente aparece en los circuitos turísticos más tradicionales.

Un pueblo para recorrer los Valles Calchaquíes

La ubicación de Seclantás también permite incorporarlo dentro de un recorrido más amplio por los Valles Calchaquíes, una de las regiones turísticas más reconocidas de Salta. Desde allí se pueden combinar distintos pueblos y paisajes de montaña, además de circuitos relacionados con la producción vitivinícola y las tradiciones del norte.

La localidad incluso fue considerada entre las candidatas argentinas al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, una iniciativa que reconoce pequeños destinos que buscan preservar su patrimonio natural y cultural y generar oportunidades de desarrollo para sus comunidades.

Seclantás es una localidad rodeada por el paisaje de la Precordillera andina que conserva buena parte de su arquitectura tradicional.

Dónde queda Seclantás y cómo llegar

Seclantás está ubicada en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, rodeada por un paisaje montañoso característico del noroeste argentino. Desde la ciudad de Salta, el viaje en auto supera los 180 kilómetros. Una de las alternativas consiste en tomar la Ruta Nacional 68 hacia el sur y luego continuar por los caminos que atraviesan los Valles Calchaquíes hasta llegar a la localidad.