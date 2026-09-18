El pueblo de Salta que está a 2.700 metros y parece colgado de una montaña

En el norte argentino hay un destino donde el paisaje parece imponerse sobre cualquier construcción. Las casas se acomodan sobre las laderas, las calles siguen las pendientes del terreno y las montañas rodean cada rincón. Se trata de Iruya, una localidad de Salta ubicada a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar que se convirtió en una de las postales más particulares del noroeste argentino.

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El pueblo está asentado en un espacio delimitado por los ríos Iruya y Milmahuasi y rodeado de enormes formaciones montañosas. Desde distintos puntos, las viviendas parecen apilarse unas sobre otras y fundirse con la geografía. Esa particular disposición llevó incluso al Gobierno de Salta a describir a Iruya como un lugar “literalmente colgado de la montaña”.

Un pueblo marcado por la historia

La particularidad de Iruya no está solamente en su paisaje. La zona tiene una historia que se remonta a mucho antes de la formación del pueblo actual, con presencia de asentamientos prehispánicos y una posterior importancia durante el período colonial.

En el siglo XVIII, el área estuvo vinculada al Marquesado del Valle de Tojo y en 1753 comenzó a construirse la Iglesia de la Virgen del Rosario, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad. El templo todavía ocupa un lugar central en la postal del pueblo y puede distinguirse entre las viviendas que trepan por las montañas.

La región también tuvo relevancia durante las guerras de la Independencia. El territorio fue escenario de enfrentamientos vinculados con las fuerzas de Martín Miguel de Güemes, sus capitanes y los gauchos que participaron de la defensa del norte. Por su importancia histórica y arquitectónica, Iruya fue declarada Lugar Histórico Nacional en 1975.

Qué hacer en Iruya y cómo llegar

La propia estructura del pueblo invita a recorrerlo a pie. Las calles angostas, las pendientes y las construcciones adaptadas al terreno permiten descubrir distintos puntos panorámicos y observar cómo la localidad se integra con las montañas. Uno de los lugares más reconocibles es la zona de la Iglesia de la Virgen del Rosario, pero el atractivo principal está también en caminar por el pueblo y contemplar las barrancas, los ríos y las formaciones que lo rodean.

La experiencia se completa con los paisajes de los alrededores y con la posibilidad de conocer pequeñas comunidades de la región. Entre ellas aparece San Isidro, ubicada dentro del departamento de Iruya y habitada por familias de la comunidad kolla. Aunque pertenece a la provincia de Salta, Iruya se encuentra a aproximadamente 74 kilómetros de Humahuaca, en Jujuy. Desde la ciudad de Salta, en tanto, la distancia ronda los 315 kilómetros.

Las casas se acomodan sobre las laderas, las calles siguen las pendientes del terreno y las montañas rodean cada rincón.

El camino de acceso atraviesa un paisaje montañoso que anticipa lo que espera al llegar. La geografía también explica parte del aislamiento que históricamente caracterizó a la localidad y que hoy forma parte de su atractivo turístico. Para quienes continúan hacia San Isidro, el recorrido presenta todavía mayores dificultades, el último tramo debe hacerse a pie, ya que no existe un camino vehicular que llegue hasta el poblado.

+Entre montañas, barrancas y ríos, Iruya ofrece una postal muy diferente a la de otros destinos turísticos del país. Su altura, su arquitectura y la manera en que sus viviendas se adaptan al relieve hacen que, desde determinados puntos, parezca que el pueblo está suspendido sobre la montaña.