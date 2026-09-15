El pueblo que este finde huele a masa recién horneada: así es la Fiesta de la Pastafrola

Este fin de semana del sábado 19 y domingo 20 de septiembre llega la Fiesta de la Pastafrola a La Luisa, un pequeño pueblo dentro de Capitán Sarmiento. A partir de las 11 horas, el predio del Club Unión Labradores se llenará de artesanos y emprendedores, mientras que locales y turistas van a poder disfrutar de un patio gastronómico y música en vivo. La localidad queda a solo 163 km de Buenos Aires, por lo que es un destino perfecto para una escapada rápida y económica.

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La Fiesta de la Pastafrola toma lugar todos los años y se trata de uno de los eventos más importantes de la agenda gastronómica y cultural de la provincia. Al igual que en las ediciones pasadas, se elegirá la mejor pastafrola, la tarta que ocupa la mesa de los argentinos desde tiempo decimonónicos. Según la versión más aceptada, se trataría de una inspiración criolla de la crostata italiana, que existía desde antes del siglo X y obtuvo popularidad en Venecia y Genova, aunque también se dice que es una inspiración criolla de la Linzer Torte, una tarta similar de origen austríaco.

Este fin de semana llega la Fiesta de la Pastafrola a La Luisa.

La creación de la pastafrola es consecuencia de la fuerte inmigración que Argentina, Paraguay y Uruguay recibió durante el siglo XIX. Hasta el presente sigue siendo una de las delicias de la gastronomía nacional, y motivo de celebración en La Luisa. El evento en un principio fue impulsado por los vecinos y la municipalidad como una forma de dinamizar la economía local, atrayendo a visitantes de toda la región a través de la gastronomía típica criolla, hasta que de a poco se transformó en tradición.

Además de la feria de artesanos y emprendedores, la música en vivo y el patio gastronómico, el verdadero atractivo de la Fiesta de la Pastafrola es el Concurso a la Mejor Pastafrola. No importa si es de membrillo, batata o dulce de leche; cocineros, reposteros y vecinos competirán en vivo elaborando la receta tradicional en sus distintas variantes para demostrar quién es el mejor.

Cómo ir en auto desde Ciudad de Buenos Aires a La Luisa

Para ir en auto desde Ciudad de Buenos Aires a La Luisa hay que salir por la Autopista Panamericana (Ramal Pilar) y continuar por la Ruta Nacional 8 hacia Pergamino. Tras pasar San Antonio de Areco y la entrada a Capitán Sarmiento, recorrer unos 12 km más por la Ruta 8 hasta ver el acceso asfaltado a La Luisa a la derecha. El trayecto es de aproximadamente 163 km y demora unas 2 horas y 15 minutos.