El destino secreto de Argentina que tiene solo 300 habitantes y fue premiado en el mundo.

En el corazón de las sierras puntanas hay un pueblo que combina historia, naturaleza y una escala muy diferente a la de los grandes destinos turísticos. La Carolina, una pequeña localidad de San Luis, fue distinguida por ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages 2023, un reconocimiento internacional que pone en valor a comunidades rurales que preservan su patrimonio y desarrollan propuestas turísticas sostenibles.

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Con alrededor de 300 habitantes, La Carolina se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis y a aproximadamente 1.600 metros sobre el nivel del mar. Sus calles empedradas, construcciones de piedra y el paisaje de las Sierras Centrales forman parte de una identidad que está estrechamente ligada a la minería.

Un pueblo que nació con la fiebre del oro

La historia de La Carolina está vinculada desde sus orígenes con la búsqueda de minerales. El descubrimiento de oro impulsó el crecimiento de la localidad y atrajo a numerosos buscadores que llegaron a la zona en busca del metal precioso.

Aunque aquella actividad minera quedó atrás, todavía pueden encontrarse huellas de ese pasado en el paisaje y en la arquitectura del pueblo. Las antiguas minas se transformaron en uno de los principales atractivos para los visitantes y permiten conocer de cerca cómo era la explotación aurífera.

Una de las experiencias más particulares es ingresar a una antigua mina de oro, convertida en atractivo turístico con medidas de seguridad y recorridos guiados. También existe la posibilidad de intentar la búsqueda manual de oro en el río Amarillo, siguiendo técnicas tradicionales.

Qué hacer durante una visita

A pesar de sus dimensiones, La Carolina ofrece varias alternativas para pasar el día o planificar una escapada. Entre las propuestas aparecen las caminatas por las sierras, las cabalgatas y el trekking, además de la posibilidad de recorrer el casco histórico y sus construcciones tradicionales. El cerro Tomolasta también ofrece un recorrido de dificultad baja a media con vistas panorámicas del paisaje.

Otro de los puntos destacados es el Museo de la Poesía Juan Crisóstomo Lafinur, instalado en la antigua casa del poeta y filósofo puntano. El espacio reúne manuscritos y material vinculado con la literatura y la cultura de la región.

Un pueblo argentino de 300 habitantes, minas de oro y paisajes únicos.

A unos 20 kilómetros se encuentra además la Gruta de Inti Huasi, un sitio arqueológico asociado a antiguas culturas originarias y considerado uno de los atractivos históricos de la zona.

Por qué ONU Turismo la eligió

El reconocimiento internacional no se entrega únicamente por la belleza de un paisaje. La iniciativa Best Tourism Villages evalúa distintos aspectos relacionados con el desarrollo rural y turístico. Entre los criterios se encuentran la conservación de los recursos culturales y naturales, la sostenibilidad económica, social y ambiental, la infraestructura, la conectividad, la seguridad y la integración de la actividad turística con la economía local.

Con alrededor de 300 habitantes, La Carolina se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis.

La Carolina fue seleccionada en 2023, cuando ONU Turismo distinguió a 54 pueblos de distintas partes del mundo entre casi 260 candidaturas. El organismo destacó su patrimonio minero, sus construcciones tradicionales y las experiencias vinculadas con la historia y el entorno natural.

El reconocimiento internacional también tuvo consecuencias concretas para la localidad. En los últimos años, La Carolina incorporó nuevas propuestas y servicios turísticos y avanzó en medidas para proteger su patrimonio. Una de ellas fue la peatonalización del centro histórico, que durante la temporada alta restringe la circulación de vehículos. La medida busca preservar las calles y construcciones tradicionales, además de mejorar la experiencia de quienes recorren el pueblo.

Así, la antigua localidad minera encontró en el turismo una nueva manera de poner en valor su historia. Hoy, sus calles, sus minas y sus paisajes permiten descubrir un rincón de San Luis donde el pasado todavía forma parte del presente.