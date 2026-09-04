El pueblo de Corrientes que es la puerta de entrada al Iberá: qué hacer en una escapada de fin de semana

Mburucuyá es el pueblo correntino que funciona como puerta de entrada al Iberá. Ubicado en el noroeste de la provincia de Corrientes, es el punto de partida ideal para explorar el Parque Nacional Mburucuyá y los circuitos naturales del Iberá. A 167 kilómetros de la capital provincial por la RN12 y RP13, y a 209 kilómetros de Ituzaingó por RN12, RP118 y RP6, el acceso es sencillo y bien señalizado.

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El Parque Nacional Mburucuyá: naturaleza y cultura en armonía

El Parque Nacional Mburucuyá se convirtió en el primer Parque Nacional de Corrientes en 2001 gracias a la donación, diez años antes, de las estancias Santa Teresa y Santa María por parte del doctor Troels Myndel Pedersen y su esposa Nina Sinding. Su nombre, Mburucuyá , proviene del guaraní y hace referencia a la flor pasionaria, de gran valor para los pueblos originarios.

El área, ubicada en la gran depresión del Iberá, destaca por la convergencia de tres ecorregiones: el Chaco Húmedo, con su densa vegetación; el Espinal, más seco y espinoso; y la Selva Paranaense, hogar de una rica biodiversidad. El Parque combina naturaleza y cultura en perfecta armonía al ritmo del chamamé, música propia del litoral argentino que tiene su festival en la localidad vecina al área y que en 2020 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO.

El Parque Nacional Mburucuyá, junto a los Portales San Nicolás y Carambola, forman un circuito de paisajes naturales y culturales entre las rutas Nº 86, 5 y 118 de fácil acceso y recorrido. Es importante tener en cuenta que no hay proveeduría dentro del Parque, por lo que se recomienda ingresar con provisiones. Se puede pasar el día y pernoctar en el Parque, y también en el pueblo de Mburucuyá , a solo 10 kilómetros, que dispone de 126 plazas para alojamiento.

Qué hacer en Mburucuyá: actividades y atractivos

El pueblo de Mburucuyá ofrece varias actividades para quienes buscan una experiencia auténtica. Entre las más destacadas se encuentran los paseos en carro, las cabalgatas y el paseo en tren económico, ideales para recorrer el paisaje a ritmo lento. También se puede visitar el Museo del Chamamé, el mirador Cañada Fragosa y el anfiteatro Eustaquio Miño, donde se realizan eventos culturales.

En el centro del pueblo, los visitantes encontrarán varios comedores y rotiserías, que ofrecen los típicos sabores correntinos. Es uno de los mejores lugares para deleitarse probando platos regionales elaborados con productos locales. La cercanía con el Parque Nacional Mburucuyá permite combinar la visita al pueblo con recorridos por los senderos del área protegida, donde se pueden observar aves, vegetación autóctona y los vestigios de las antiguas estancias.

Por qué elegir Mburucuyá para una escapada de fin de semana

Porque reúne naturaleza, historia y cultura en un solo destino. A solo 167 kilómetros de Corrientes capital, el pueblo es la puerta de entrada al Iberá y al Parque Nacional Mburucuyá. Ofrece actividades para todos los gustos: desde caminatas y avistaje de fauna hasta paseos a caballo y recorridos culturales. La combinación de paisajes naturales, la música del chamamé y la calidez de su gente hacen de Mburucuyá una opción ideal para desconectar y reconectar con la esencia del Litoral argentino.