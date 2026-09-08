Pruebas PISA 2025: Argentina está entre las peores de la región

Las pruebas PISA 2025 revelaron que Argentina está entre los países de la región que peores resultados obtuvieron en lectura, matemáticas y ciencia. En las tres temáticas, los estudiantes argentinos se ubicaron por debajo de sus pares de Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Colombia. En dos de ellas estuvo por debajo del promedio de América Latina.

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Estas evaluaciones, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cada tres años desde el año 2000, analiza el rendimiento escolar de lengua, matemáticas y ciencia de estudiantes de 15 años en distintos países de todo el mundo.

En Argentina participaron 11.093 estudiantes de 412 escuelas, una muestra que representa a unos 609.100 jóvenes de 15 años, alrededor del 87% de la población total de esa edad. Los resultados arrojaron una caída en el puntaje promedio de las tres áreas evaluadas con relación a 2022 y quedó por debajo de la mayoría de los países de la región.

En lectura, Argentina tuvo un puntaje promedio de 389 puntos, y se ubicó por debajo de se ubica por debajo de Chile (436), Uruguay (423), Brasil (408), Colombia (399) y Perú (390). Solo superó a Ecuador (385) y Paraguay (352). De la región, ni Bolivia ni Venezuela participaron de las evaluaciones.

Los resultados en matemáticas dieron una de las mayores dificultades en el país, que obtuvo un puntaje promedio de 367, un número también muy por debajo de Uruguay (405), Chile (403), Perú (382), Colombia (381) y Brasil (377). Nuevamente, en este segmento estuvo apenas por arriba de Ecuador (366) y bastante más que Paraguay (334).

Las ciencias tampoco tuvieron un buen resultado y fue el área en el que solo superó a un país. Si bien obtuvo 393 puntos, fue superado por Uruguay (445), Chile (442), Colombia (414), Brasil (409) y Perú (409). Fue igualado por Ecuador (393) y solo estuvo por arriba de Paraguay (355).

En total, Argentina quedó en el puesto 8 de los 13 países de América Latina que participaron en PISA 2025. En las tres áreas estuvo por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

La caída en comparación con 2022

Por otro lado, el país figura entre los de la región que más retrocedieron desde la última edición realizada en 2022. En la comparación, Argentina registró una caída en el puntaje promedio de los tres temas.

Lengua tuvo una baja de 12 puntos: pasó de 401 en 2022 a 389 en 2025. Por su parte, Matemática tuvo un descenso similar con una baja de 11 puntos y alcanzó el registro más bajo de toda su serie histórica al caer a los 367 en 2025. En ciencia, tuvo el retroceso más marcado con un desplome de 13 puntos: pasó de 406 en 2022 a 393 en 2025.